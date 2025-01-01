陸企招聘改派「AI面試官」…應徵者反應兩極 面試還可開外掛

隨著AI應用領域愈來愈廣，大陸企業在招募員工時也開始利用AI進行面試，包括透過AI系統對應徵者先進行初步篩選。而對於AI面試，應徵者則認為，這讓面試過程更省時省力，但如何因應AI面試的輔助等產品也因應而生。

界面新聞報導，AI面試對於招募方而言，目前AI面試更多地運用於校園招聘，對於數量龐大的簡歷篩選、候選人面試，AI工具都能起到比較好的輔助作用。至於AI在多大程度上參與招聘決策，各用人單位都有不同的參考標準。

對於應徵者來說，AI面試不需要親臨面試現場，也不需要打扮得十分正式，不少人都覺得省時省力。但也正因為隔著網路，有應徵者因不習慣而影響面試發揮，又或者因為網路問題出現各種面試bug。

有面試者分享，AI面試基本上是集中在筆試後，真人面試之前的初篩環節。歷時約20分鐘，問題相對簡單，AI面試官主要圍繞自我介紹、興趣愛好、職業規劃等提問，部分還有情景模擬題，比如工作中遇到特定問題會如何處理等。

高頓教育一份文件顯示，面試結束後，企業會看到一張由AI自動生成的候選人畫像，包括候選人的知識、技能、性格、素質、動機、價值觀等分析數據，候選人情緒波動、微表情分析結果，以及AI生成的招聘建議，企業可以從中獲取更精準深入的候選人資訊，從而提升招聘準確率。

有AI面試，自然也會出現相應解決方式，在社群媒體上兜售題庫與培訓技巧的商家與機構隨處可見，另一個產品賽道則是「AI外掛」，「AI面試輔助」、「面霸AI」等外掛產品琳瑯滿目，AI系統自動生成答案。據銷售人員介紹，其所售產品用的是大陸國產模型與針對面試自研微調的大模型。

報告建議，招募平台需加深AI的應用程度，通過行業專家級實施圖譜智慧閱讀和抽取資訊，對簡歷和職位進行解構，智慧完善對於從業經歷、技能等關鍵要素的聯想，補充更多背景資訊，構建更全面的人才和職位畫像，並結合用戶行為、人才測評結果等數據實時分析預測其求職偏好。