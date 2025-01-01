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過境免簽政策助力下 外國客春節赴陸旅遊訂單年增2倍

中央社／ 台北1日電

中國線上旅遊平台攜程昨天發表的2025年春節旅遊市場預測報告顯示，在過境免簽等入境利多政策推動下，今年春節期間外國遊客赴中國旅遊訂單量比去年同期增長203%。

綜合海廣網等陸媒今天報導，攜程數據顯示，今年春節期間外國遊客到中國旅遊訂單量大增203%，主要客源地為韓國、馬來西亞、新加坡、日本、美國、澳洲、泰國、英國、俄羅斯及越南等。

從目的地來看，上海、深圳、廣州、北京、哈爾濱、成都、廈門、珠海、重慶及杭州等城市受到外國遊客青睞。

與此同時，中國出境遊也保持快速增長態勢，從目前預訂量分析，春節期間中國遊客出境遊熱門目的地包括日本、香港、泰國、馬來西亞、韓國、新加坡、澳門、越南、澳洲及美國。

另一家線上旅遊平台去哪兒數據顯示，上個月以來，2025年春節期間的機票預訂量不斷增長，部分航線開始漲價，其中北京—三亞、上海—哈爾濱等航線經濟艙目前已恢復為全價銷售。

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