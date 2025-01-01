募資221億元 大陸「液晶面板之父」挑戰半導體IPO

大陸半導體企業奕斯偉科技集團，力爭推動旗下晶圓企業西安奕斯偉材料科技，進行首次公開募股（IPO）。該公司將融資人民幣49億元（約合新台幣221億元），用於增強第二工廠的產能，將把用於尖端半導體的直徑12吋大口徑晶圓的月產能，從65萬枚提高至120萬枚。

奕斯偉由被稱為大陸「液晶面板之父」的王東升擔任經營首腦。在中美對立導致晶片進口變得困難的情況下，將加快在大陸量產作為半導體基板的晶圓。

日經中文網報導，上海證券交易所的高科技新興企業市場「科創板」，2024年11月下旬宣布，已受理奕斯偉集團旗下的西安奕斯偉材料科技申報科創板IPO，以高達人民幣240億元的估值，成為西安2024年中最大的IPO。

值得注意的是，奕斯偉此次IPO是大陸證監會「關於深化科創板改革服務科技創新和新質生產力發展的八條措施」（簡稱「科八條」）發布以來，上交所受理的首家未盈利企業。

奕斯偉作為一家積體電路領域產品和服務提供者，落戶於西安高新區，核心業務涵蓋晶片與方案、矽材料、生態鏈投資孵化三大領域。其中矽材料業務主要包括，半導體級12吋矽單晶拋光片和外延片，產品可廣泛應用於電子通訊、汽車製造、人工智慧、消費電子等領域。

招股說明書顯示，該公司將融資人民幣49億元，繼2020年在陝西省西安市投產的第一工廠後，用於增強第二工廠的產能。將把用於尖端半導體的直徑12吋大口徑晶圓的月產能從65萬枚提高至120萬枚。

奕斯偉材料在12吋晶圓領域擁有大陸最大的產能。該公司實現了與世界大型企業相匹敵的品質，除供應大陸的存儲半導體大型企業，還向在大陸設有工廠的美國半導體大型企業美光科技供貨。

不過，從12吋晶圓的全球市占來看，信越化學工業等日本、台灣、德國和南韓的五家大型企業掌握了出貨量的85%。奕斯偉材料僅占4%。計畫以IPO為槓桿，提高產能，力爭滿足大陸需求的40%左右。

奕斯偉材料2021財年的營收為人民幣2億元，2022財年為人民幣10億元，2023財年為人民幣14億元，穩步增長。預計2024年1到9月將達到人民幣14億元，超過上財年業績。

奕斯偉材料備受期待，是因其實際經營權的成員中，京東方出身的人不少。領導集團的王東升擔任該公司的戰略投資委員會主席。董事長楊新元在京東方負責品質，總經理劉還平在京東方負責技術。

京東方與政策性基金「國家積體電路產業投資基金」（大基金）等合作，參與了奕斯偉集團前身企業的母體的設立。王東升在2019年離開京東方後，立即就任奕斯偉集團董事長。