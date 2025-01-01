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人民幣要成國際貨幣？ 專家點3前提：陸恐成逆差國失業嚴峻

中央社／ 台北1日電
人民幣。 圖／美聯社
人民幣。 圖／美聯社

中國政府提出要推進人民幣國際化，前中國銀行首席經濟學家曹遠征表示，人民幣要成為國際貨幣有3個條件，包括要有穩定逆差形成機制，這會將中國的高額順差變成逆差，意味著失業問題會非常嚴峻。

中國媒體觀察者網去年12月30日刊登前中國銀行首席經學家、前中國宏觀經濟學會副會長曹遠征的訪問，當中談及人民幣國際化、中國經濟面對的外部環境等。

報導表示，對於有人提出人民幣能否成為金磚國家的新儲備貨幣，曹遠征表示，這種倡議表示要把人民幣變成相關國家的貨幣，而這先要問，中國是不是要承擔國際義務、中國是不是要變成逆差國，若人民幣要成為國際貨幣，必須要回答這些問題，「這不是民族主義情緒可以解決的。」

曹遠征表示，人民幣要成為國際貨幣有3個前提，一是必須是可自由兌換的貨幣；二是必須要有穩定逆差形成機制；三是必須在金融上深度開放，利率覆蓋整個世界，中國人民銀行成為全球中央銀行，「但這樣的結局是重蹈美國的覆轍，這是主權貨幣本身的內在邏輯決定的。」

曹遠征認為，這3個條件中，要實現任何一個都不簡單。以穩定的逆差形成機制為例，要將中國的高額順差要變成逆差，意味著失業問題會非常嚴峻。

他又表示，現在大家都擔心美國候任總統川普（Donald Trump）就職後，美國不想當全球領導，屆時會怎樣，如果世界沒有領導，中國人有沒有能力去當領導，如果沒有，世界一定會變得碎片化，這是問題核心。

他說，「所以千萬不能有很強烈的民族情緒，這不是對待中美問題的科學態度。」中美問題應該放在全球化的角度討論，因這不僅是兩國關係的問題，而是有關世界秩序的問題。

曹遠征又指，中國經濟成長的潛力及由誰能引領世界科學技術前沿，是中美博弈最核心的問題。中國是在全球化架構下發展，現在這架構要被拆掉，中國應該如何面對，如由中國創造一個新架構，還是繼續捍衛原有架構。

2022年中共20大報告中提到「有序推進人民幣國際化」，2023年中共中央金融工作會議進一步要求「穩慎扎實推進人民幣國際化」。

根據環球銀行金融電信協會（Swift）去年12月公布，去年11月人民幣在全球支付貨幣中占比升至3.89%，是全球第4大最活躍貨幣。在全球支付市場中，美元仍占據主導地位。

去年川普當選後曾警告金磚國家，別想削弱美元的國際貨幣主導地位，否則將祭出100%關稅。

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