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大陸2024年電影票房跌回10年前 觀影人次流失近3億

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸2024年電影票房收入雖逾1,900億元，卻不及2015年的水準。（新華社）
大陸2024年電影票房收入雖逾1,900億元，卻不及2015年的水準。（新華社）

中國大陸經濟不景氣也反映在電影票房上。財新網引述相關專業機構的統計數據指出，截至2024年12月31日19時，2024年大陸全國電影票房收入達人民幣423.8億元 （約合新台幣1,907億元），較前一年下降23%。2024年全國觀影人次為10.07億，下滑22%，觀影人次流失了2.91億。

2024年全年中國大陸上映新片585部，較前一年減少32部，但已接近疫情前水準。然而，去年全年大陸票房卻倒退回十年前，甚至不到不足2015年的437.73億元。

電影票房不振的同時，大陸電影院的數量卻持續增加。2024年大陸全國有1萬3,304家影院，增加了504家，螢幕數增長4.5%。

從內容上看，喜劇是當前中國電影市場最「吸金」的類型。由賈玲自導自演的勵志喜劇《熱辣滾燙》以人民幣34.6億元（約合155.7億元）奪得全年票房冠軍。

在2024年大陸前十大賣座電影中，只有兩部外國影片，分別為排名第九和第十的《哥斯拉大戰金剛2：帝國崛起》（台灣譯為《哥吉拉與金剛：新帝國》）與宮崎駿動畫《你想活出怎樣的人生》（台灣譯為《蒼鷺與少年》）。

另，央視新聞1日報導，根據大陸國家電影局統計，2024年大陸全年電影票房達人民幣425.02億元。其中國產影片票房為334.39億元，占比為78.68%。

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