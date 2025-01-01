機構預測陸2024房地產表現仍不佳 官方政策效果遞減

大陸房地產行業爆發流動性危機已超過三年，大陸房地產分析機構指出，2024年大陸全國新建商品房和一手商品住宅的銷售額和銷售面積仍呈現下降趨勢，有房地產從業人員表示，雖然政府在9月釋出一系列刺激房市的政策，但效果主要顯現在10月，在那之後的效果就逐漸遞減。

上海易居房地產研究院執行院長、克而瑞集團董事長丁祖昱12月31日預測，2024年大陸全國新建商品房銷售額約為人民幣9.6兆元，下滑18%；銷售面積約為9.7億平方公尺，下降13%；而克而瑞研究中心監測的115個城市顯示，2024年一手商品住宅的成交金額合計約為人民幣4.7兆元，下降23%；成交面積合計約為2.4億平方公尺，下降24%。

中共中央政治局會議在9月底提出「要促進房地產市場止跌回穩」，丁祖昱認為，中央的表態成為此輪房地產周期重要轉折點。四季度以來，上述115城的新建商品住宅月度成交面積回穩甚至回升，整體成交規模創2023年下半年以來單季新高。

不過一名頭部房企人士表示，9月底一攬子房地產政策，對銷售產生的強刺激效應主要集中在10月，政策效果在那之後逐漸遞減，目前能大量大規模銷售的房地產商品不外乎是開發商採取降價策略的，或是項目地段具備十足吸引力，該名人士表示，市場氣氛在9月之後有所回暖，但大部分城市的房價還未出現明顯的「止跌」信號。

一名地方國企華南營銷人士透露，其區域公司10月的銷售業績達到年度高峰，指標完成率超過100%；11月銷售業績月跌超過25%，指標完成率只有70%左右；12月銷量下滑明顯；另一名上市央企人士表示，公司初步預判，2025年全國樓市依然呈下行趨勢，尤其是三四線城市的潛在庫存量極大，即便政策「應放盡放」，這些城市仍需要較長時間來消化庫存。