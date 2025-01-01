雷軍新年希望：小米汽車衝30萬、全年打卡健身房100次

小米集團創辦人雷軍率團隊在12月31日晚間舉行跨年直播活動，他並談到自己2025年的三個願望：一是2025年交付30萬輛小米汽車；二是能有時間去更多的地方，完美結合生活和工作；三是好好健身，他打算實現全年打卡100次健身房。

雷軍在跨年直播中介紹了小米汽車、小米手機和小米家電的成績和故事。整場直播時長達四個半小時，除了在抖音衝上熱點榜單第16位，直播結束時的合計點讚量更超過1億次。

回顧2024年，雷軍稱對小米來說主要有三件大事，第一件就是小米汽車一炮而紅。2024年年初業內普遍不看好小米SU7，沒想到自4月開啟交付，截至12月28日，小米SU7全年交付量已超過13萬台，提前完成全年所有目標。同時，目前小米汽車的門市覆蓋58個城市，已開業的門市超過200家。

雷軍直言，小米汽車能獲得超預期的成功，是因為堅持技術為本、高端化戰略以及重視效率，接下來的2025年，預計交付的目標會是30萬台。雷軍稱，小米汽車是自己這輩子做的最後一件事，包括後續的小米SU7 Ultra、小米YU，一定把汽車這件事做好。

雷軍還闢謠了關於他用人民幣100億元造車的傳聞。他坦言，公司光在汽車研發上就耗資超過人民幣130億元，加上工廠建設、員工工資等，目前已經超過300億元。「網上有很多關於我的傳言都是謠言。希望大家都能尊重產業規律，不要神話小米，也不要神話雷軍。」

雷軍的2024年第二件是小米手機高端化進程顯著，取得了不錯的成績。自2024年10月推出最新旗艦手機小米15，業內數據顯示，小米15系列用兩周就突破百萬台銷量，截至12月末，小米15系列手機銷量已突破176萬台。

第三件事則是小米科技家電的表現優秀，新一代洗衣機「米家雙區洗雙洗烘洗衣機」受到消費者歡迎。雷軍表示，小米在確定了「人車家全生態」戰略後，近年來開始在大家電領域持續發力。他透露，小米大家電的總部設在武漢，首個智慧家電工廠預計2026年可以投入生產。

這場活動還有個小花絮，雷軍在直播中即時連線了bilibili的跨年晚會，是他首次闖入晚會圈，但大陸網友發現雷軍和平時比起來顯得更為緊張，有網友描述，「雷軍在連線過程中一直扣著手指，一動不動，與平常的雷總判若兩人」，這個畫面也讓「雷軍緊張到一動不動」這一詞條衝上今天的微博熱搜。