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C919飛出大陸本土 上海虹橋—香港航班元旦首航
波音頻頻傳出大小安全事故之際，大陸自主研發的大型客機C919則是不斷開拓新市場，於元旦一早執飛中國東方航空來往香港及上海虹橋的商業航班，這也是C919飛行大陸以外的首條航線。大陸民航局官員指出，展開香港與上海之間的商業航線，有助累積寶貴經驗，令乘客得到更多樣化飛行體驗。
央視報導，1日上午8時21分中國東方航空使用C919執飛MU721「上海虹橋—香港」航班，搭載157名旅客從上海虹橋國際機場起飛。
起飛前，中國東航在上海虹橋國際機場舉行了首航儀式，有傳統舞獅表演，空服員佩戴「閃耀中國紅」徽章迎接旅客登機，首航旅客登機前還收到紀念登機牌，上面寫著「2025元旦快樂」。
香港01報導，一位搭乘這班飛機的余先生表示，考慮到近日的飛機意外，期待坐上大陸國產客機，被問到以後會是否會優先坐大陸國產飛機，他表示，「我覺得大家有自己的飛機，然後都有更多的選擇，還是挺好的，不用說刻意去迴避其他國家或者公司的產品。」
另一位乘客葉小姐表示，目前C919的營運狀況值得信任，並對國家能製造大型客機感到自豪，「但我覺得中國能夠製造飛機往返各地，其實是一件比較很正常的一件事情，不是特別的令人驚訝，就是中國製造是非常值得信任的。」
中國民航局華東地區管理局局長萬向東致辭時表示，C919盛載著中國民航業宏偉夢想，展開香港上海商業航線有助積累寶貴經驗，令乘客得到更多樣化飛行體驗，祝願首航完滿成功，令C919成為中國民航亮麗名片。
未來，東航C919「上海虹橋—香港」定期商業航班將每天執行1班往返，航班號為MU721/MU722。
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