大陸拚5G工廠 2027年1萬個

大陸工信部近日印發《打造5G+工業互聯網512工程升級版實施方案》，提出到2027年，建設1萬個5G工廠，打造不少於20個「5G+工業互聯網」應用試點城市。

「當前，5G+工業互聯網已邁入規模化發展新階段。一方面，仍存在產業供給不夠、綜合應用成本較高等問題；另一方面，5G-A（5G網路的演進和增強）技術加快落地、人工智慧技術加速賦能新型工業化、工業5G獨立專網探索更加活躍，為5G+工業互聯網發展帶來新機遇。」大陸工信部信息通信管理局負責人表示，在此背景下，工信部研究推出《實施方案》。

《實施方案》系統部署18項重點任務，明確新的512目標，即到2027年，實現網路設施、技術產品、融合應用、產業生態、公共服務5方面水平全面提升，建設1萬個5G工廠，打造不少於20個5G+工業互聯網融合應用試點城市。