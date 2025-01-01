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社群瘋傳 中國大陸公務員薪資調漲
中國大陸去年11月推出規模空前的地方債務化解方案後，近日盛傳中央政府已下發文件通知地方，全面調漲公務員基本工資，平均調幅約5%，而且回溯至2024年7月一次性發放。截至昨晚，大陸官方尚未宣 布。
中央社報導，資料顯示，大陸上一次全面調漲公務員薪水是2021年，在農曆春節前到位。原本按慣例應兩年調整一次，這次拖了三年多才聞樓梯響。
大陸全國人大常委會去年11月公布總規模達人民幣12兆元的地方債務化解方案，將地方隱形債務從人民幣14.3兆元銳減至2.3兆元。地方債務壓力減輕下，近日傳出公務員及事業單位人員薪資普調。
報導指出，大陸社群盛傳「公務員普調500」，而且回溯至7月一次性發放，地方已收到「中字頭」的文件，財政單位正在作帳。社群訊息顯示，迄今已有20多個省市的地方傳出調漲公務員基本工資，多是在元旦前後發放。
社群截圖顯示，許多公務員在社群公布自己的級別與薪水調幅交換訊息，顯示每月基本工資上調多在300至1,000元之間。級別與年資愈高，調漲金額也愈多。
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