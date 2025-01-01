習近平：2024年大陸GDP增長5%

大陸國家主席習近平昨（31）日在全國政協新年茶話會上指出，預計2024年大陸國內生產總值（GDP）超過人民幣130兆元，成長5%左右；2025年是大陸「十四五」規劃收官年，要堅持穩中求進工作總基調，實施更加積極有為的宏觀政策，推動經濟持續回升向好。

習近平昨天在政協新年茶話會發表談話指出，在中國式現代化進程中，不僅有風和日麗，也會有疾風驟雨甚至驚濤駭浪；大陸要保持

戰略定力。展望2025年，習近平稱，要完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，扎實推動高質量發展，進一步全面深化改革，擴大高水準對外開放，更好統籌發展和安全。

針對過去一年，習近平指出，這一年面對國內外形勢帶來的挑戰，沉著應變、綜合施策，順利完成全年經濟社會發展主要目標任務。經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展扎實推進，科技創新取得重要進展，新質生產力穩步發展；預計全年國內生產總值成長5%左右重點領域風險化解有序有效，民生保障扎實有力，就業、物價保持穩定。

習近平昨晚並發表「2025年新年賀詞」，在涉台內容方面，他提到「兩岸同胞一家親，誰也無法隔斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」。

央視新聞聯播昨晚播出習近平的2025年新年賀詞談話內容，全長約為10分鐘左右，習近平強調過去一年大陸經濟回暖向好，GDP預計超過人民幣130兆元，糧食產量突破1.4兆斤，中國碗裝了更多中國糧，「對大家關心的就業增收、一老一小、教育醫療等問題，我一直掛念」，一年來基礎養老金提高了，房貸利率下調了，直接結算範圍擴大，方便了異地就醫，消費品以舊換新提高了生活品質，大家的獲得感又充實了許多。

在國際局勢方面，習近平提到，世界百年變局加速演進，需要以寬廣胸襟超越隔閡衝突，以博大情懷關照人類命運，他指出大陸願同各國一道做友好合作的踐行者，文明互鑒的推動者，構建人類命運共同體的參與者，共同開創世界的美好未來。