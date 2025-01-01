陸股封關 2024先抑後揚…滬指全年漲12%、恒指勁揚17%

中國大陸A股在2024年呈現「先抑後揚」，其中滬指全年上漲12.67%，收在3,300點上方，終止連跌兩年。恒指全年升3,012點或17.7%，中斷連續下跌四年的紀錄。

不過，A股昨（31）日開低走低，滬指收盤跌1.63%，深證成指跌2.4%，創業板指跌2.93%。

從全年來看，上半年A股市場曾出現一波持續反彈行情，但隨後持續震盪走弱，直到9月底，在多重政策刺激下，A股市場走出一波強勢反彈行情。

從行業類股看，去年漲幅最高的類股為銀行類股，年度漲幅高達37%，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行等國有大行股價不斷刷新歷史新高紀錄。

展望後市，國聯證券預計，2025年，在「穩住樓市股市」、財政政策「更加積極」、貨幣政策「適度寬鬆」的呵護下，全A股非金融企業的利潤增速將轉正，中性預期為3.5%，市場或將從流動性拐點轉向基本面拐點。A股市場預計全年延續漲勢，上半年看好核心資產，下半年看好啞鈴策略。短期看，配置性價比和交易性價比均有利於大盤風格的回歸。

銀河證券認為，從當前市場表現來看，市場的傳統「跨年行情」正當時。未來穩定資本市場預期窗口較多，A股估值中樞將持續抬升，很大機率延續震盪向上走勢，在沒有重大放緩風險的情況下，可積極把握結構性機會。1月的組合，繼續採取攻守兼備策略，科技+消費，即權重+成長的配置方向。

市場熱點方面，藍籌股相對抗跌，電信營運類股中，中國移動、中國電信均在2024年最後一個交易日創出歷史新高。

港股中國移動則來到近三個月高點，中國電信也在歷史高位附近徘徊。

恒指昨天只有交易半日，中午收盤上漲18.53點，漲幅 0.09%，收20,059.95 點。恒生科技指數跌32.49點，收報4,468.11點，跌幅0.72%。盤面上，大型科技股漲跌不一，京東漲近1%，阿里巴巴漲0.49%，騰訊則跌0.48%。

展望2025 年，中信證券表示，隨著穩增長政策進一步落實、經濟基本面數據逐步驗證，市場信心將持續修復，港股將進入估值與基本面雙重修復的通道。