字節跳動加速下單輝達 躍亞洲最大客戶

據Omdia發布的數據，字節跳動已成為輝達在亞洲的最大客戶。報告顯示，微軟在2024年訂購的輝達Hopper AI晶片總數達48.5萬枚，超過全球其他科技公司，而位列第二的則是訂單量各約23萬枚的字節跳動和騰訊公司。

字節跳動自2024年5月發表豆包大模型以來，至今已完成Doubao-pro、Seed-Music、視頻生成模型、視覺理解模型等多項更新成果。與此同時，語言能力、多模態理解與生成、模型推理、代碼生成等方面不斷提升。

字節跳動豆包大模型，日前對外披露2024全領域技術進展，最新版豆包通用模型Doubao-pro-1215，已支持50多個C端應用場景。透過火山引擎，豆包大模型服30多個行業，日均tokens調用量超4萬億，較5月發布時增長33倍。

海通證券分析，截至目前，豆包大模型通用模型能力已經全面對齊GPT-4o。伴隨豆包家族性能提升，是應用場景的不斷拓展和算力需求的必然走高。2024年9月字節跳動火山引擎智慧演算法負責人吳迪曾表示，2027年豆包每天Token消耗量預計超過100萬億，是原來的100倍以上。

民生證券預計，2025到2026年豆包大模型，將最多需求181萬枚H20晶片。從資本開支來看，浙商證券表示大陸算力需求的黎明已經到來，字節跳動在AI上投入巨大，2024年資本開支達人民幣800億元，接近百度、阿里、騰訊的總和（約人民幣1,000億元），研發投入顯著領先同行。

該券商預測，2025年字節跳動資本開支將達到人民幣1,600億元，目的在打造自主可控的大規模資料中心集群。