字節跳動傳想買輝達晶片 公司否認相關消息

TikTok母公司字節跳動最近告知供應商，在創辦人張一鳴引領下，2025年計劃支出多達70億美元（約新台幣2,290億元），在大陸以外地區取得輝達（NVIDIA）的晶片，希望繼續運用美國出口管制規範的漏洞，在輝達下一代Blackwell晶片今年可供貨時，取得這款晶片。

不過字節跳動發言人稱，該消息「不實」。輝達發言人不願置評。

美國科技媒體The Information報導，報導指出，美國出口管制規定輝達的Hopper人工智慧（AI）晶片不能銷往中國大陸，但字節跳動已持續利用規定的漏洞，把輝達Hopper晶片用在中國大陸以外的資料中心。

知情人士透露，張一鳴近來已與東南亞和其他地方的資料中心營運商協商，要在輝達Blackwell晶片今年可供貨時，取得這款晶片。他已持續在和字節跳動租賃或打造的AI資料中心供應商磋商，並告知一些供應商，字節跳動有意讓未來兩年花在AI硬體、土地及建造資料中心等用途的資本支出，比任何其他中國大陸科技巨擘還多。

他也說，他將親自監督這些開發計畫，同時確保字節跳動擁有足夠的運算能力，可訓練和營運其AI模型。知情人士說，字節跳動向一些資料中心供應商和銀行業者表示，預期今年將斥資超過200億美元（約新台幣6,540億元），於AI晶片、資料中心和海底電纜等其他硬體，其中近70億美元預算配置於海外雲端服務，讓該公司得以採購輝達的AI晶片。

這些發展顯示美國政府要切斷中國大陸取得關鍵AI硬體的管道，相當困難。字節跳動已在中國大陸以外地區擁有取得這些晶片的管道，例如在美國租賃，這不違反美國的管制規定。不過，美國正在擬定新規，要限制AI晶片賣到東南亞和中東國家，可能阻礙字節跳動的努力。

知情人士說，若字節跳動的競爭對手提高支出，該公司也不會猶豫。Google已採購超過40萬組GB200晶片，一部分是Blackwell系列，包含伺服器硬體的成本可能超過100億美元。Meta也已下了大量GB200訂單，包含伺服器的成本可能至少100億美元。