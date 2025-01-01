供需失衡 陸製造業12月PMI回落

大陸國家統計局昨公布數據，去年十二月大陸製造業採購經理指數（ＰＭＩ）五十點一，雖處於五十榮枯線上的擴張區間，但比去年十一月降○點二，略遜市場預期的五十點二，為連三個月上升後回落；去年十二月非製造業商務活動指數為五二點二，比十一月上升二點二，超過市場預期，非製造業景氣明顯回升。

大陸國家統計局指出，綜合ＰＭＩ產出指數為五二點二，比上月上升一點四。陸統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河說，三大指數均位於擴張區間，企業生產經營活動加快，經濟景氣水準延續回升向好態勢。

就製造業ＰＭＩ細項，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數分別為五二點一、五一和五十點九，皆高於臨界點，而原材料庫存指數和從業人員指數則低於臨界點，分別為四八點三和四八點一。

非製造業ＰＭＩ就行業別看，建築業商務活動指數五三點二，比上月升三點五；服務業商務活動指數五二，比上月升一點九。

趙慶河分析製造業，一是供需兩端繼續擴張，二是大中型企業ＰＭＩ高於臨界點，三是在消費品以舊換新政策推動下，包括消費品行業、裝備製造業等部分重點行業保持擴張；非製造業部分，服務業企業對市場恢復發展預期穩中有升。另受春節臨近影響，部分企業搶施工進度，建築業重回擴張。

上海第一財經引述中國物流與採購聯合會特約分析師張立群認為，去年十二月製造業ＰＭＩ指數小幅回落，但仍保持在榮枯線上，表明經濟繼續呈現恢復態勢，但面對的壓力較大。訂單類指數小幅提高，但出廠價格指數繼續回落，表明需求雖有恢復跡象，但供大於求的總量失衡問題仍然嚴重。