刺激內需 傳陸公務員全面加薪5%

中國大陸去年十一月推出規模空前的地方債務化解方案後，近日盛傳中央政府已下發文件通知地方，全面調漲公務員基本工資，平均調幅約百分之五，而且回溯至去年七月一次性發放。截至昨晚，大陸官方尚未宣布。

中央社報導，資料顯示，大陸上一次全面調漲公務員薪水是二○二一年。原按慣例應兩年調整一次，這次拖了三年多才聞樓梯響。

大陸全國人大常委會去年十一月公布總規模達十二兆元（人民幣，下同）的地方債務化解方案，將地方隱形債務從十四點三兆元銳減至二點三兆元。地方債務壓力減輕下，近日傳出公務員及事業單位人員薪資普調。

報導指出，大陸社群盛傳「公務員普調五百」，而且回溯至去年七月一次性發放，地方已收到「中字頭」文件，財政單位正在作帳。社群訊息顯示，迄今已有廿多個省市的地方傳出調漲公務員基本工資，多是在元旦前後發放。

社群截圖顯示，許多公務員在社群公布自己的級別與薪水調幅交換訊息，顯示每月基本工資上調多在三百至一千元之間。級別與年資愈高，調漲金額也愈多。例如安徽一名資深教師在社群曬出銀行戶頭到帳截圖，顯示到帳時間為去年十二月卅日下午三時許，到帳金額四三七四元，再除以六，平均每月調漲七二九元。

大陸人社部去年已調漲退休人員基本養老金，平均幅度為百分之三。此外，多個省市也陸續上調最低工資標準，漲幅在兩百元左右。大陸有自媒體分析，在此背景下，普調公職人員工資也在情理中，此舉有助於刺激內需消費並提振公務員士氣。