華為鴻蒙速度 一年抵十年

華為輪值董事長孟晚舟昨（31）日發表新年致辭表示，2024年是原生鴻蒙的關鍵一年，鴻蒙生態建設「千帆起航」。鴻蒙千帆計劃得到眾多行業夥伴的積極響應，短短一年時間便就走過其它操作系統十多年的發展之路，創造「鴻蒙速度」。

孟晚舟以「前行路上，你我皆星辰」為題，發布2025年新年致辭。內容提及過去六年經歷了無數黑暗、迷茫、挫敗的時刻，更見證了拚搏、讀懂了信念、看到了一個又一個從不可能到可能的奇跡。並於致詞中感謝客戶、產業夥伴、探索者與員工及其家屬。

孟晚舟致詞中列舉華為在過去一年成就，包括5G新通話成為新星；低碳化技術正在點亮沙漠山野；基於歐拉的雲操作系統覆蓋政府、金融、教育、醫療、工業、能源、交通、製造等各領域；昇思MindSpore開源社區成培育軟體生態黑土地。

大模型需要大算力、計算晶片高帶寬存儲等組成超大規模集群。華為十多個實驗室與夥伴們的工程師組成「大雜燴」團隊，面對天成AI集群系統和單晶片性能的嚴峻工程挑戰。以散熱為例，工程師們總結出影響散熱的幾十個因素，採用系統工程方法，建立熱流模型進行參數尋優，通過上百次迭代試驗，最終研製出低熱阻、高耐壓的散熱冷板。