小鵬汽車：價格戰1月點燃

小鵬汽車董事長何小鵬發布開年內部信指出，2025年的市場競爭一定會更加激烈，預測價格戰會從1月開始點燃。

據《晚點LatePost》報導，何小鵬在開年內部信中表示，雖然新能源汽車滲透率有望持續走高，但極致的成本控制及配置的同質化，會引發更激烈的競爭，而缺乏智慧化，沒有全面研發和市場能力等核心競爭力的車企將失去持續發展的機會。

何小鵬稱，2025年計劃推出多款全面搭載小鵬AI體系技術的全新車型，並預告全年幾乎每季都有重磅新品和改款與大家見面。其中有幾款新品是公司數年磨一劍的「大殺器」，技術實力放眼整個行業沒有對手。未來三年，小鵬在產品上的核心策略是：做精、做少，做差異，做全球。

何小鵬又透露，2025年將進一步擴大招聘規模，招聘員工將超過6,000人，持續踐行社會責任與使命擔當。

歲屆年末，大陸多家車企持續降價銷售。據陸媒統計，有多達20家大陸車企宣布降價，包括特斯拉Model Y後輪驅動版及長續航全輪驅動版車型尾款立減人民幣1萬元，理想L6最低首付僅需要人民幣6.98萬元。