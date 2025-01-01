陸12月PMI降溫 低於預期

大陸國家統計局昨（31）日公布數據顯示，12月大陸製造業採購經理指數（PMI）為50.1，雖處於50榮枯線之上的擴張區間，但比11月下降0.2，略遜市場預期的50.2，為連續三個月上升後回落；12月非製造業商務活動指數為52.2，比11月上升2.2，超過市場預期的50.2，非製造業景氣水平明顯回升。

大陸國家統計局指出，綜合PMI產出指數為52.2，比上月上升1.4。

大陸統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，三大指數均位於擴張區間，企業生產經營活動加快，顯示經濟景氣水平延續回升向好態勢。

趙慶河分析，在製造業方面呈現幾個特色：一是供需兩端繼續擴張，二是大中型企業PMI高於臨界點，三是在消費品以舊換新政策推動下，包括消費品行業、裝備製造業等部分重點行業保持擴張；在非製造業部分，服務業回升向好，服務業企業對市場恢復發展預期穩中有升。受春節假期臨近等因素影響，部分企業搶抓施工進度，建築業重回擴張。

光大銀行宏觀市場部研究員周茂華認為，從趨勢看，2025年年初製造業活動受傳統節日等影響會存在一定波動，但預計整體仍將延續復甦走勢。

前期推出的一攬子增量政策效果仍有很大釋放空間，製造業市場需求有望逐步復甦；房地產呈現企穩跡象，國內高技術裝備製造業保持高景氣度，海外需求保持韌性，這些因素都將對製造業活動產生積極的影響。

就製造業PMI細項觀察，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數分別為52.1、51與50.9，皆高於臨界點，較上期下降0.3個百分點、增加0.2個百分點與上升0.7個百分點；而原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點，分別為48.3與48.1，較上期上升0.1個百分點與下降0.1個百分點。