特斯拉上海儲能超級工廠試產了 預計2025年初正式量產

搶在2024年最後一天工作日，特斯拉昨（31）日宣布，特斯拉上海儲能超級工廠順利通過竣工驗收，從5月開工到竣工僅耗時七個月，再次刷新「上海速度」！該工廠已開始試生產，預計2025年初正式量產。

陸媒《IT之家》報導，特斯拉儲能超級工廠於2024年5月23日在上海臨港動工，僅用時七個月便完成了建設。開工儀式後，臨港集團也與特斯拉完成中國大陸首批超大型電化學商用儲能系統Megapack的簽約。

此前，特斯拉與上海臨港於2023年達成協議，宣布將在大陸建設儲能超級工廠。

官方資料顯示，特斯拉上海儲能超級工廠位於上海臨港新片區，總占地面積約為20萬平方公尺，鄰近特斯拉上海超級工廠，總投資約人民幣14.5億元（約新台幣65億元），將於2025年第1季投產，投產後超大型電化學商用儲能系統Megapack產量將達1萬台，儲能規模近40吉瓦時。

特斯拉中國區高級副總裁朱曉彤曾表示，1萬顆Megapack電池可以為上海5萬戶家庭全年供電。

《快科技》指出，這也是特斯拉入華十年來，繼上海整車超級工廠之後，再次在中國大陸落地大型投資項目。作為對比，特斯拉上海整車超級工廠位於上海臨港新片區，占地86萬平方公尺，是中國大陸首個外商獨資整車製造項目，同時也是特斯拉首個海外工廠。

在此之前，上海解放日報引述特斯拉中國方面消息指出，儲能業務已成為特斯拉重要的利潤增長點。根據特斯拉2024年第3季財報，其發電及儲能業務的營收為23.76億美元，年增52.4%，儲能業務毛利率達30.5%，創下歷史新高，大幅高於其汽車業務毛利率。

一直以來，上海是特斯拉在中國大陸開拓發展的關鍵城市。從特斯拉公開的數據可見，上海是大陸全國擁有特斯拉超充站點最多的城市。目前，特斯拉在上海已興建204座特斯拉超充站和1,540支超級充電樁，位居中國大陸城市第一。