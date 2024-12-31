挑戰三星、LG 小米企圖憑「旗艦手機、大型電視」攻佔南韓

先前主要銷售電風扇、中低價手機等性價比產品的小米，將於2025年1月在南韓市場，首次推出旗艦智慧手機和電視等貴價產品。企圖挑戰以智慧手機和家電為主的三星，以及以家電為主的LG大本營。

這是自2018年進軍南韓以來，小米首次成立南韓法人並開設實體店。

南韓朝鮮日報報導，南韓科技業界方面人士表示，繼家電之後，大陸企業在智慧手機方面，也向南韓高階市場發出了挑戰。三星和LG的煩惱會進一步擴大。

根據市調機構Counterpoint Research，以2018年第3季為準，小米的全球智慧手機佔有率不到10%，2024年第3季度則上升到14%，緊隨三星19%和蘋果17%之後。

小米制定了在南韓瞄準「準高階」市場的戰略。三星和LG為了實現與其他大陸家電品牌的差別化，嘗試實現高階化，產品價格不斷上漲，而小米要攻佔的是中低價和高價之間的空白領域。

業界相關人士表示，在高配置、高價高階群和低配置、低價普及型的市場上，缺乏品質和價格均衡的中間價位產品。

2025年1月將在南韓上市的智慧手機「小米15」的配置，與現有高階手機相似，且價格低廉。該產品在全球首次搭載了高通最新AP（發揮大腦作用的晶片）「驍龍8 Elite」晶片。

特點是電池容量比Galaxy S24 Ultra更大，重量更輕。價格為人民幣4,499元起，比在南韓銷售的同級配置的Galaxy、iPhone便宜20%以上。

小米還計畫擴大大型電視等家電產品線。目前小米在網上銷售人民幣約4960元以下的電視。計畫從2025年開始在南韓推出高階電視系列「小米S」等迷你LED電視，以55吋以上的中大型產品為主。

此外，小米還將加強此前被質疑存在問題的A/S等對客服務。並將在南韓增設14個左右的A/S中心。

隨著大陸產品在電視、掃地機器人等家電領域的佔有率逐漸上升，直接進軍南韓市場的大陸品牌也在越來越多。先前大陸家電品牌以代理商總銷或向銷售點、超市供貨的方式銷售產品。

全球電視佔有率排名第二的TCL 2023年年底成立南韓法人，正式進軍南韓市場，尤其是用超過100吋的大型電視攻佔高階電視市場。

原本主要給三星、LG家電做代工的美的，2024年7月攜自有品牌進軍南韓，最近還推出了洗衣機、烘乾機，向白色家電市場發出挑戰。

很早就在南韓樹立了高階掃地機器人品牌形象的「石頭」，進駐了包括狎鷗亭Galleria百貨商店在內的27家主要百貨商店。