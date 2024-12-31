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提振士氣？大陸盛傳全面調漲公務員薪水 回溯6個月一次發放

中央社／ 台北31日電
大陸11月推出規模空前的地方債務化解方案後，近日盛傳中央政府已下發文件通知地方，全面調漲公務員基本工資，平均調幅約5%，而且回溯至今年7月一次性發放。示意圖／Ingimage
大陸11月推出規模空前的地方債務化解方案後，近日盛傳中央政府已下發文件通知地方，全面調漲公務員基本工資，平均調幅約5%，而且回溯至今年7月一次性發放。示意圖／Ingimage

中國11月推出規模空前的地方債務化解方案後，近日盛傳中央政府已下發文件通知地方，全面調漲公務員基本工資，平均調幅約5%，而且回溯至今年7月一次性發放。截至目前，中國官方尚未宣布。

公開資料顯示，中國上一次全面調漲公務員薪水是2021年，在農曆春節前到位。原本按慣例應該兩年調整一次，這次拖了3年多才聞樓梯響。

中國全國人大常委會11月8日公布總規模達人民幣12兆元（下同，約新台幣54兆元）的地方債務化解方案，將地方隱形債務從14.3兆元銳減至2.3兆元。地方債務壓力減輕下，近日傳出公務員及事業單位人員薪資普調。

中國社群盛傳「公務員普調500」，而且回溯至7月一次性發放，地方已收到「中字頭」的文件，財政單位正在作帳。社群訊息顯示，迄今已有20多個省市的地方傳出調漲公務員基本工資，多是在元旦前後發放。

社群截圖顯示，許多公務員在社群公布自己的級別與薪水調幅交換訊息，顯示每月基本工資上調多在300至1000元之間。級別與年資越高，調漲金額也越多。

安徽一名資深教師在社群曬出銀行戶頭到帳截圖，顯示到帳時間為12月30日下午3時許，到帳金額4374元，再除以6，平均每月調漲729元。

中國人社部今年已調漲退休人員基本養老金，平均幅度為3%。此外，多個省市也陸續上調最低工資標準，漲幅在200元左右。

中國大陸多個自媒體發文分析稱，在此背景下，普調公職人員工資也在情理之中，此舉有助於刺激內需消費並提振公務員士氣。

公務員 薪水 調漲

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