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2024港股上漲近18% 結束4年跌勢
香港股市今年最後一個交易日只有半天交易，恆生指數在連續兩天小跌後收漲0.09%封關。全年來看，恆指上漲近18%，上升逾3000點，結束4年連跌態勢，高低點數波動逾8400點。
綜合官方香港電台等港媒報導，恆指今天上漲18.53點，漲幅0.09%，報20059.95點；全年漲幅17.67%，結束4年連跌，高低點數波幅逾8400點。恆生科技指數上漲18.7%，結束3年連跌。
恆指1月為全年低點，最低來到14794點，其後反覆向上；9月中國官方推出系列支持經濟政策後急拉，10月一度上漲至23241點的年內高點。
恆指本月累計漲幅約3.3%，第4季則下跌約5.1%；科指12月漲逾2.6%，第4季下跌約6%，都結束連續兩季的漲勢。
據報導，恆指83檔成份股中今年表現最好的是小米，上漲逾1倍，攜程及美團也表現亮麗；表現最差為百威亞太，下跌近50%，周大福、恆隆地產表現也較差。
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