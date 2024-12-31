寧德時代創始人斥資押注 陸第三代半導體氮化鎵第一股英諾賽科上市

陸第三代半導體氮化鎵（GaN）功率半導體企業英諾賽科30日在香港聯合交易所主板掛牌上市，標誌著大陸國內氮化鎵半導體第一股誕生。英諾賽科此次募資淨額為港幣13億元。

公開資料顯示，英諾賽科是一家專注於第三代半導體氮化鎵研發與製造的高新技術企業，擁有「全球最大的氮化鎵功率半導體生產基地」，產品覆蓋氮化鎵晶圓、氮化鎵分立器件、合封晶片、模組等，可應用於消費與家電、數據中心、汽車電子、新能源與工業等領域。該公司是全球首家實現量產8英吋矽基氮化鎵晶圓的公司，亦是唯一具備產業規模提供全電壓譜系的矽基氮化鎵半導體產品的公司。

氮化鎵不僅讓手機充電速度更快、充電器更小巧，還能大幅提升電動汽車的續航能力。目前英諾賽科已與 OPPO、vivo、小米等手機廠商，安克、綠聯等電商，速騰、禾賽等新能源汽車領域廠商，以及家電、儲能行業的頭部企業建立了合作關係。

其產品InnoGaN也在手機OVP、快充、車載激光雷達、車載 PD、家電馬達驅動、工業電機驅動、數據中心服務器電源、BMS電池管理、儲能雙向變換器、太陽能MPPT等產品中大批量量產。

值得一提的是，該公司與大陸電池巨頭寧德時代關係密切，寧德時代創始人、董事長曾毓群在2021年英諾賽科的C輪融資中，以個人身分斥資人民幣2億元購買了價值人民幣7,504.54萬公司註冊資本份額。這也是曾毓群首次以個人身分投資一家半導體公司。

事實上，自2022年開始，寧德時代也一直是英諾賽科的第一大客戶。英諾賽科2024上半年從寧德時代獲得的營業收入為1.04億元，佔總營收比例高達27.1%。其向寧德時代銷售的主要產品，即為用於鋰電池化成分容設備的電源模組。

以折算氮化鎵分立器件出貨量計算，2023年英諾賽科在全球氮化鎵功率半導體公司中市場份額排名第一，市佔率達42.4%。截至2024年6月，累計出貨量超過8.5億顆。

英諾賽科2023年實現收入約人民幣5.93億元，相比2021年增長了769%。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年收入計，英諾賽科在全球所有氮化鎵功率半導體公司中排名第一。

其招股書披露，本次60%募資資金將用於擴大8英吋氮化鎵晶圓產能，從截至2024年6月30日的每月1.25萬片晶圓增加至未來5年的每月7萬片晶圓。

睿獸分析的數據顯示，自2016年成立以來，英諾賽科在7年間完成了7輪融資，吸引了包括朗瑪峰創投、招銀國際、華業天成等多家知名投資機構的關注與支持。此外，蘇州、深圳和珠海等地的地方產業基金也對該公司進行了加持。

據弗若斯特沙利文的資料，2023年至2028年，全球氮化鎵功率半導體市場規模將由人民幣18億元，增至人民幣501億元，佔全球功率半導體市場的份額也將由0.5%提升至10.1%。