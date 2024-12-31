年末再放送！阿里雲第三度宣布「大模型降價」 降幅最多逾8成

年末再放送，阿里雲宣布通義千問VL大模型部分規格於31日10時起調整大模型的推理費用，這也是阿里雲大模型本年度第三輪降價，通義千問視覺理解模型全線降價超80%。

財聯社報導，根據阿里雲新價格方案，其中Qwen-VL-Plus直降81%，輸入價格僅為每千tokens人民幣0.0015元，創下全網最低價格；更高性能的Qwen-VL-Max降至每千tokens人民幣0.003元，降幅高達85%。按照最新價格，1塊錢可最多處理約600張720P圖片，或1,700張480P圖片。

在阿里雲5月降價時，阿里雲智能集團資深副總裁、公共雲事業部總裁劉偉光表示：「作為中國第一大雲計算公司，阿里雲這次大幅降低大模型推理價格，就是希望加速AI應用的爆發。我們預計未來大模型應用程式介面（API）的調用量會有成千上萬倍的增長。」

大陸科技企業投入開發大模型同時，今年以來，AI大模型打響價格戰，多家企業集體降價，百萬tokens低至1元，大模型卷至「釐時代」，包括百度文心旗艦模型7月大降價，輸入輸出價格分別低至0.03元/千Tokens、0.06元/千Tokens。此外，包括字節跳動、智譜AI等也宣布調降價格。

人民日報報導，北京市社會科學院管理所副研究員王鵬此前分析，隨著大模型技術的不斷發展和優化，模型訓練所需的邊際時間和資源也逐漸減少。特別是算法改進、計算效率提升、硬體成本下降都為大模型降價提供了可能。而全球大模型降價潮內在原因基本相似，各大廠商都旨在通過降價來推動人工智慧技術的普及和應用。