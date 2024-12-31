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年終再做多A股 人行宣布近期開展第2次互換便利操作

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
人行公告稱，將於近期開展第二次證券、基金、保險公司互換便利操作（SFISF），互換期限1年。圖／中新社
人行公告稱，將於近期開展第二次證券、基金、保險公司互換便利操作（SFISF），互換期限1年。圖／中新社

在2024年的最後一天，大陸官方再度出手做多A股。中國人民銀行（大陸央行）31日公告，為支持資本市場健康穩定發展，將於近期開展第二次證券、基金、保險公司互換便利操作（SFISF），互換期限1年，可視情展期。大陸證監會也公告，根據分類評價、合規風控等條件，增選20家參與機構，備選機構增至40家。

證券、基金、保險公司互換便利業務（SFISF）是人行首次推出的資本市場重大創新工具，核心要點分兩步驟，第一步是符合條件的券商換券，第二步為則換券後去質押回購融資，且融資的資金只能投資於股票市場。目的在提高金融市場流動性，降低機構間的融資成本，並增強市場的穩定性。

人行公告意味將開展第二次SFISF操作。今年10月18日，中國人民銀行開展了首次互換便利操作，規模人民幣500億元。截至年末，上述500億元已基本用完。

證券時報報導，參與首次操作的有20家證券、基金公司，第二次操作還將新增多家證券、基金公司及5家頭部保險機構，預計第二次操作量將不少於人民幣500億元。

中國證券報此前報導，某股份行人士表示，雖然交由中標券商自行入市，但買入單只有股票的風險較大。從操作層面看，券商會傾向於增持股票ETF。從銀行角度來說，此項業務帶來的直接利潤並不多，其主要目的是獲客和「賺未來的錢」，能讓銀行開拓新的業務領域。

但該訊息並未直接激勵A股31日表現，截至發稿，A股三大指數午後持續走低，創業板指下挫跌逾2%，滬指跌0.95%，深成指跌1.71%。滬深京三市下跌個股近4,500檔。

人行行長潘功勝9月24日表示，將創設證券、基金、保險公司互換便利，支持符合條件的證券、基金、保險公司通過資產質押，從中央銀行獲取流動性。首期互換便利操作規模人民幣5,000億元，未來可視情況擴大規模。該工具引起全球市場熱議，認為有助於提升市場增量資金，提振當時低迷的A股。

中國人民銀行 人民幣 資本市場

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