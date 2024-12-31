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海基會歲末餐敘 吳豊山籲兩岸兩會同步堆疊善意

聯合報／ 記者陳政錄陳宥菘／台北即時報導
海基會2024歲末媒體餐敘，海基會董事長吳豊山和秘書長羅文嘉舉杯致意。（圖／海基會提供）
海基會2024歲末媒體餐敘，海基會董事長吳豊山和秘書長羅文嘉舉杯致意。（圖／海基會提供）

海基會31日舉行「2024歲末媒體餐敘」，董事長吳豊山上任近兩個月，再次就兩岸關係發表談話。他認為，對岸以民選的民進黨政府不接受「九二共識」為由，中止對話，同時卻與非政府團體和個人水乳交融，「這是對岸不瞭解台灣社會結構，也不瞭解台灣群眾心理的結果，實在令人深感遺憾」，呼籲兩岸兩會同步堆疊善意，揮別柳暗，迎向花明。

前董事長鄭文燦涉貪請辭後，上月4日海基會召開董監事會，通過前監委吳豊山任新董事長，他當時即喊話，建議大陸對口單位的海協會能同一脈動、同步堆疊善意；接著，面對大陸國台辦重申九二共識，吳豊山反問，如果有九二共識，「中華民國」擺在哪個位置？

時隔近兩個月，吳豊山藉由舉辦「2024歲末媒體餐敘」，再度就兩岸關係發表看法。他報告三件事，一是海基會接受政府委託「處理兩岸人民交流所衍生事務」，「並謀增進兩岸人民福祉」，其中，「謀增進兩岸人民福祉」一節，需以對話為要領，可是對岸自2016年即以我方不接受「九二共識」為理由，片面中止對話功能。

吳豊山說，到海基會工作，承擔的使命就是設法恢復兩岸對話，「我已作了一些努力，不過還未看到成績」。他深信，交流、對話、和平發展，才能增進兩岸人民福祉，因此將偕同海基會同仁繼續努力。

所謂「作了一些努力」，據吳豊山會後所述，「能講的」，就是他上任後首次發表的談話，和要求對岸說清「中華民國」定位等部分，但到目前為止「還沒有新的變化」。

第二件事，吳豊山說，對岸以民選民進黨政府不接受「九二共識」為由，中止對話，同一時間卻與非政府團體和個人水乳交融，這是對岸不瞭解台灣社會結構，也不瞭解台灣群眾心理的結果，實在令人深感遺憾。

第三件事，吳豊山說，過去一個半月在海基會接待各國駐台使節，對方都很關心兩岸互動和台海和平，因此他向各國使節說明，「交流、對話、和平發展」是我國政府當前明確政策。中華民國台灣永遠不會是窮兵黷武、破壞和平的一方，海基會對台海和平通航關係全球經濟發展命脈也充分瞭解。

最後，吳豊山再次強調，兩岸和平發展絕對是兩岸人民福祉的最大保障，要再一次呼籲對岸海協會，與海基會同一脈動，同步堆疊善意，進而兩會攜手，揮別柳暗，迎向花明。

海基會31日舉行「2024歲末媒體餐敘」，董事長吳豊山報告上任後的三件事。記者陳宥菘／攝影
海基會31日舉行「2024歲末媒體餐敘」，董事長吳豊山報告上任後的三件事。記者陳宥菘／攝影
海基會「2024歲末媒體餐敘」於31日中午，在海基會大樓公亮廳舉行，吳豊山在開始前致詞。記者陳宥菘／攝影
海基會「2024歲末媒體餐敘」於31日中午，在海基會大樓公亮廳舉行，吳豊山在開始前致詞。記者陳宥菘／攝影

中華民國台灣 九二共識 海基會

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