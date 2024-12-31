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大陸官方推動電動車用晶片國產化 外國業者也加強固樁

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
北京地平線機器人的汽車製造商客戶數量已由2021年的14家增至25家。路透
北京地平線機器人的汽車製造商客戶數量已由2021年的14家增至25家。路透

中國大陸不僅已成為領先全球的電動車製造大國，如今車用晶片自產化比率也急起直追。道瓊社引述大陸產業人士指出，目前大陸車採用本國製晶片比率已增至約15%，且正持續成長。

外國車用晶片供應商如今面臨的抉擇是：是要在中國大陸擴大生產，還是寧可丟失市場。多數外國企業選擇繼續深耕大陸市場，這決策也顛覆全球晶片供應鏈講求精簡效率的布局。

目前，歐美晶片業者努力在大陸市場保持優勢。瑞士的意法半導體（STMicroelectronics）2023年和一家國有背景的公司成立合資企業，專注車用晶片及工業電力領域。恩智浦（NXP）11月則表示，計劃實現處理器生產本地化，加強對大陸汽車製造商的服務。

業者表示，大陸車用晶片多為低階商品化晶片，但要完全自給自足仍需數年。即使如此，從大陸在晶片製造上的進展來看，北京方面有能力突破這個原本依賴美國、歐洲及日本的領域，並逐步實現國產化。

大陸車用晶片的崛起，不僅是官方政策使然，也因為大陸本來就是全球最大的電動車製造基地，相關零組件製造商自然深受吸引。

據Gartner估計，2023年車用半導體在全球5,300億美元的晶片市場所占比率大約15%，較2020年的8%顯著提升。除了美國、歐洲和日本的傳統製造商外，高通（Qualcomm）與輝達（Nvidia）也紛紛打入這個市場，瞄準自駕系統的發展機會。

中國大陸截至11月汽車銷量約有一半是電動車或插電式混合動力車，吾見在大陸全年賣出的2,000萬輛中，這兩種車比率之高，已獨步全球。

大陸車用晶片製造商也抓住商機。北京地平線機器人表示，截至2024年6月，該公司汽車製造商客戶數量已由2021年的14家增至25家。地平線強調，國內供應商「更能滿足中國客戶的需求與偏好」。

車用晶片 電動

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