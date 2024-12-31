耗時僅7個月！特斯拉上海儲能廠竣工驗收即將量產

美國知名電動車企特斯拉31日對外宣布，特斯拉上海儲能超級工廠項目27日順利通過竣工驗收，從5月開工到竣工僅耗時七個月，再度刷新「特斯拉速度」。目前工廠已開始試生產，預計明年初正式量產。

特斯拉儲能超級工廠於5月23日在上海臨港開工。開工儀式後，臨港集團還與特斯拉完成了中國首批超大型電化學商用儲能系統 Megapack 的簽約。

官方資料顯示，特斯拉上海儲能超級工廠將在2025年第1季投產，投產後超大型電化學商用儲能系統Megapack產量將達1萬台，儲能規模近40吉瓦時。

據了解，該項目總佔地面積約20萬平方公尺，總投資約人民幣14.5億元，從去年12月確定投資意向起就開始運用臨港新片區在工程建設領域新推出的項目服務包。

特斯拉上海儲能超級工廠為特斯拉在美國本土之外的首座儲能超級工廠，也是特斯拉進入中國十年來，繼上海超級工廠之後，在中國的又一大型投資項目。該工廠主要生產超大型商用儲能電池Megapack，供給全球市場。目前特斯拉儲能產品包括Powerwall、Powerpack 和 Megapack等。

事實上，特斯拉真正賺錢的業務不在電動車，而是儲能業務。據2024年特斯拉第3季財報，第3季特斯拉發電及儲能業務的營收為23.76億美元，年增52.4%，儲能業務毛利率達到30.5%，創下歷史新高，大幅高於其汽車業務毛利率。

目前Megapack已經在美國、英國、澳洲等多地投入使用。彭博此前預測，2030年全球儲能電池的市場需求將達到1,000吉瓦時，市場規模達1.2兆美元。