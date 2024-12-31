一年走過十年路 孟晚舟：2024年是華為原生鴻蒙關鍵年

華為輪值董事長孟晚舟31日發表新年致辭稱，2024年是原生鴻蒙的關鍵一年，鴻蒙生態建設「千帆起航」。鴻蒙千帆計劃得到了眾多行業夥伴的積極響應，短短一年時間便就走過其它操作系統十多年的發展之路，創造了「鴻蒙速度」。

孟晚舟以「前行路上，你我皆星辰」為題，發布2025年新年致辭。內容提及過去六年經歷了無數黑暗、迷茫、挫敗的時刻，更見證了拚搏、讀懂了信念、看到了一個又一個從不可能到可能的奇跡。並於致詞中感謝客戶、產業夥伴、探索者與員工及其家屬。

孟晚舟致詞中列舉華為在過去一年成就，包括5G新通話成為熠熠發光的新星；低碳化技術正在點亮沙漠山野；基於歐拉的雲操作系統覆蓋政府、金融、教育、醫療、工業、能源、交通、製造等各領域；昇思MindSpore開源社區成為培育軟體生態的黑土地。

孟晚舟還提及，大模型需要大算力、計算晶片高帶寬存儲等組成超大規模集群。華為十多個實驗室與夥伴們的工程師組成「大雜燴」團隊，面對天成AI集群系統和單晶片性能的嚴峻工程挑戰。以散熱為例，工程師們總結出影響散熱的幾十個因素，採用系統工程方法，建立熱流模型進行參數尋優，通過上百次高通量迭代試驗，最終研製出低熱阻、高耐壓的散熱冷板。

對於華為今年發布的新品三摺疊機，孟晚舟描述柔性玻璃的開發過程，那是華為跟夥伴一起，從砂子開始研究，經歷了上百組配方迭代，上千次仿真和實驗，經過1600℃高溫熔煉和90多道精密加工，終於打造出業界最大的、剛柔並濟的30微米超薄柔性UTG玻璃，同時實現內外可靠彎折。

對於研發投入，孟晚舟表示，華為旗下茶思屋科技網站連接全球學術和技術資源，提供1.9億專利數據免費查詢和8,000多場學術會議在線參與，發布產業難題570多道、賽題300多道、開源項目10 多個；華為與110多個國家的3,000多家高校共建ICT學院，每年培養學生超過30萬人，他們已成為當地數字化建設的主幹力量。

孟晚舟最後稱，智慧化浪潮正呼嘯而來，行業舊範式與新範式更替、產業舊格局被新力量重塑，蛻變中孕育著希望。要感謝時代賦予的機遇和磨礪，在奮鬥中成長，在困難中成熟，在這個不平靜的時代，要努力做到不平凡。