陸股2024年IPO愈冷 全年新股募資額大減8成

在官方9月底釋出利多激勵下，上證指數今年全年漲幅約15%，但新股公開發行（IPO）卻明顯愈冷。據上海第一財經統計，今年以來至12月29日，共有99家企業登陸A股，首發募集資金人民幣673.53億元，分別較去年同期大幅衰退68.37%、81.11%。

此外，今年以來，A股市場累計受理55單IPO申請，其中北交所以47單的受理量最多，滬深交易所合計僅受理8單。與此同時，有超過400家企業撤回IPO申請，創近年來新高，另有逾200家企業處於在審狀態。

前述數據顯示，今年大陸A股協助企業融資的功能大幅減弱。第一財經指出，今年A股IPO呈現受理數下降、終止數大增的特點。其中，年中和年末新增受理數量較多。12月A股市場共新增受理16單上市申請，讓12月成為今年A股市場受理IPO申請數量第二多的月份。

對此，北京清華大學國家金融研究院院長田軒認為，一方面年末企業財務數據最為完整，企業也需完成一定的業務目標，券商等中介機構也會爭取更多IPO項目受理，會集中提交IPO申請，希望來年加快審核進程；另一方面，隨著經濟復甦和經濟刺激政策的進一步推出，市場信心增強，企業對未來預期樂觀，融資需求增加。

大陸航空貨運服務公司N國貨航則趕在今年即將結束之際於30日在深交所上市，上市首日高開逾330%，該IPO發行價為每股人民幣2.30元，發行本益比為25.56倍，募集資金人民幣34.95億元，成為今年A股募資規模最大的IPO，也是目前年內發行價最低的新股。

展望2025年IPO市場，田軒認為，隨著宏觀經濟趨穩，市場信心逐漸回暖，加上監管層對市場亂象治理取得階段性成效，以及IPO審核流程的進一步優化，IPO市場有望分階段、有節奏地進入復甦期。其中，高科技屬性、高成長領域仍將佔據IPO主要比重。