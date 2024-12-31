中共中央財辦：明年要提高財政赤字率並適時降準、降息

新的一年即將到來，中共中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀31日在人民日報刊文指出，2025年要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，包括提高財政赤字率、增加赤字規模，增加發行超長期特別國債和地方政府專項債券。同時要適時降準、降息，用好公開市場操作等工具，保持流動性充裕。

韓文秀表示，預計今年中國經濟增長將達到5%左右，對全球經濟增長的貢獻率近30%，仍是全球經濟增長的重要引擎。但他也提到，中國經濟運行仍面臨一些困難挑戰，主要是：國內需求特別是消費需求不足，部分企業生產經營困難，群眾就業增收面臨壓力，一些領域風險隱患仍然較多。

從國際看，地緣政治衝突加劇，全球保護主義上升，外部環境變化帶來的不利影響加深。

對於2025年經濟工作，韓文秀則提出，要保持經濟穩定增長，保持就業、物價總體穩定，保持國際收支基本平衡，促進居民收入增長和經濟增長同步。為此，要實施更加積極有為的宏觀政策，加大逆周期調節力度，實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，更好應對經濟運行中的不穩定、不確定因素。

韓文秀並提出，2025年要抓好九項重點任務：一是大力提振消費、提高投資效益；二是科技創新引領新質生產力發展；三是推動標誌性改革舉措落地見效；四是擴大高水平對外開放；五是防範化解房地產市場風險、地方政府債務風險和中小金融機構風險；六是推進新型城鎮化和鄉村全面振興；七是加大區域戰略實施力度；八是加緊經濟社會發展全面綠色轉型；九是加大保障和改善民生力度。

值得注意的是，韓文秀將提振消費被放在了首位。他指出，與全球主要經濟體相比，大陸內需不足，消費率較低，這些是差距也是潛力，全方位擴大國內需求是當前和今後一個時期政策發力的重要方向。

對於提振消費做法，韓文秀稱，明年要實施提振消費專項行動，推動中低收入群體增收減負，提升消費能力、意願和層級；加力擴圍實施「兩新」政策（指推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新），更大力度支持「兩重」項目（指大陸國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設），有效擴大消費和投資。同時要培育新的消費增長點，擴大服務消費，創新包括「首發經濟」、冰雪經濟等多元化消費場景。