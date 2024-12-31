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連升三個月後回落 陸12月製造業PMI為50.1略遜預期

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸12月製造業PMI為50.1，較前月下降0.2個百分點，略遜市場預期的50.2。（新華社）
大陸12月製造業PMI為50.1，較前月下降0.2個百分點，略遜市場預期的50.2。（新華社）

大陸統計局31日公布數據顯示，12月大陸製造業採購經理指數PMI）為50.1，雖處於擴張區間，但比上月下降0.2個百分點，略遜市場預期的50.2，為連續三個月上升後回落；12月非製造業商務活動指數為52.2，比上月上升2.2個百分點，超過市場預期的50.2，非製造業景氣水平明顯回升。

大陸統計局指出，綜合PMI產出指數為52.2，比上月上升1.4個百分點。大陸統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，三大指數均位於擴張區間，企業生產經營活動加快，顯示經濟景氣水平延續回升向好態勢。

趙慶河分析，在製造業方面呈現幾個特色：一是供需兩端繼續擴張，二是大中型企業PMI高於臨界點，三是在消費品以舊換新政策推動下，包括消費品行業、裝備製造業等部分重點行業保持擴張；在非製造業部分，服務業回升向好，服務業企業對市場恢復發展預期穩中有升。此外，受春節假期臨近等因素影響，部分企業搶抓施工進度，建築業重回擴張。

就製造業PMI細項觀察，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數分別為52.1、51與50.9，皆高於臨界點，較上期下降0.3個百分點、增加0.2個百分點與上升0.7個百分點；而原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點，分別為48.3與48.1，較上期上升0.1個百分點與下降0.1個百分點。

非製造業PMI就行業類別觀察，建築業商務活動指數為53.2，比上月上升3.5個百分點；服務業商務活動指數為52.0，比上月上升1.9個百分點。

從行業看，鐵路運輸、水上運輸、航空運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、保險等行業商務活動指數均位於55.0以上較高景氣區間；住宿、餐飲、居民服務等行業商務活動指數低於臨界點。

PMI 指數

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