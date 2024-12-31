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vivo攻MR 團隊規模達500人
混合實境（MR）近年已成各大科技領域公司爭相競逐的賽道。大陸手機品牌vivo執行副總裁胡柏山透露，vivo的MR團隊已達到500人規模，料將於2025年9月在大陸十幾個城市上線高保真原型機體驗。
界面新聞報導，胡柏山針對vivo的MR產品表示，其產品已在部分指標體驗上超越美國蘋果公司。而在商業化進展上，vivo則要依據內容生態的匹配情況。他也提到，vivo未來最大的科技投入將集中在MR和人形機器人領域。
胡柏山稱，vivo已具備MR團隊，明年9至10月會推出原型機。基於公司在大模型技術和MR在空間感知上的積累，vivo會順勢切入人形機器人領域，但「預計人們理想中的機器人（出現）仍需要十年以上，甚至15年，因此，vivo的策略是『沿途下蛋』，清楚未來三至五年技術成熟的狀態，在這個過程中，推出滿足具體場景需求的產品。」
實際上，胡柏山在今年博鰲亞洲論壇期間就曾表示，下一代有手機潛質的產品將是MR，vivo為此已準備多年，並計劃在公司30周年之際推出MR原型機。更早之前，胡柏山於去年「vivo會客廳」開放日活動上亦透露，vivo在MR和人形機器人領域預計將在三年內實現產品化。
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