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精博台商專欄／維京群島新制 明年須留意

經濟日報／ 龔峻立（精博國際顧問總經理）

英屬維京群島（BVI）金融服務委員會（FSC）近日宣布，將於2025年1月2日正式啟動新的實質受益人制度。本次修訂可視為2017年實施的現行制度的一次重大升級，目的是進一步符合國際組織防制洗錢金融行動工作組織（FATF）的標準與規範。

根據現行BVI實質受益人制度，BVI公司實質受益人的相關資料由當地註冊代理人管理，並存檔於一個公部門的獨立資料庫中。然而，FATF批評此安排缺乏主管機關的直接監管功能，可能導致資料不準確或無法有效調查。因此，2明年起，BVI將採取新措施：把實質受益人資料庫的管理責任移轉至金融服務委員會，並成立專責單位負責接收和核查資料，以確保資訊的準確性和即時性，從而實現主管機關的直接監督。

針對即將實施的新制，需特別留意以下三項規定變更：

1.實質受益人定義更嚴格

新制將實質受益人的定義從現行標準的持股25%調整為擁有10%以上股權或控制權。

2資料歸檔時限更嚴格

新制要求，在成立BVI公司後30天內，必須完成實質受益人資料的歸檔。若是恢復BVI公司，則需在14天內完成資料歸檔。

3.影響存續證明的取得

若未按規定完成實質受益人資料歸檔，將無法申請存續證明（Certificate of Good Standing）。

未遵守規定者，將面臨罰款，但修法規定無法取得存續證明的衝擊恐更為嚴重。存續證明是銀行進行定期審查作業的重要文件，若無法取得，將直接影響銀行帳戶的正常運作。

新規上路，建議定期檢視合規情況，若BVI公司涉及法人股東要更加留意實質受益人變動狀況，以免因無法取得存續證明，淪落銀行帳戶面臨不必要的風險。

諮詢電話（02）8732-9797。

主管 人資 罰款

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