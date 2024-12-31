野村：大陸房企債務不該累積

大陸房市近年頻傳爆雷消息，野村中國首席經濟學家陸挺指出，大陸房地產清欠房地產企業的各類債務非常關鍵，不能無限期的讓房地產開發商滾動其債務累積更多問題，有些開發商「可能需要破產」，大陸房地產復甦任重道遠，希望2025年下半年和2026年，大陸房地產業開始真正止穩復甦。

第一財經報導，陸挺表示，大陸經濟若要實現可持續復甦，必須有一個決心出清（清理多餘的供給或需求）市場的過程，還需在增加中央政府支出的同時，繼續推進社會福利體系建設，從而降低預防性儲蓄率、提升消費積極性。

陸挺強調，清欠房地產企業的各類債務「非常關鍵」，並直言不能無限期讓開發商滾動債務，累積更多的問題，但清欠過程並非要是建好所有的房並「保交房」，實際上可分門別類，如銷售率較高的房可建好；銷售率低的可予買家現金補償，「不蓋也可以」；「有些開發商可能需要破產，要有這樣的一個破產的程序」。

此外，大陸還需適度考慮財政體制改革，地方財政有一定的自主性是必要的，大家都能爭相招商引資，發展本地經濟。現在大陸面臨最重要的問題是內需，是內部發展環境問題，首先要穩住樓市、股市，要穩住大家的信心。