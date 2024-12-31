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小米拚搭建晶片萬卡集群

經濟日報／ 大陸中心／綜合報導

傳小米正在搭建自己的AI晶片萬卡集群，將大力投入AI大模型領域。這項計畫已經進行了數個月，而且這麼龐大的計畫，就像當初造車一樣，由小米董事長雷軍親自帶隊。

據了解，小米在去年4月就成立了AI實驗室大模型團隊，團隊成立時已經有6,500張GPU資源。而在成立這個團隊前，小米在AI領域其實也已經深耕數年，雷軍曾說，對於大模型，我們當然會全力以赴，堅決擁抱。我們正在研發一些有趣的技術和產品，等我們打磨好了，再給大家展示。

到今年5月，小米宣布其大語言模型「MiLM」正式通過大模型備案，米家AI向前邁出了歷史性的一步。

上個月，在世界互聯網大會烏鎮峰會上，小米集團董事長雷軍曾表示，2016年小米就All In AI，小米的智慧語音助理小愛同學，月活躍量1.2億台，目前AI廣泛應用在小米的各個業務板塊。去年4月小米宣布組建AI實驗室大模型團隊，AI領域相關研發人員逾1,200人。

關於AI大模型，小米集團副總裁、首席財務官林世偉當時透露，已經把業內大模型團隊都看過了一遍，小米會採用慣用的打法，也就是戰略投資等方式，來實現AI大模型方面的生態合作。

團隊 語音 財務

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