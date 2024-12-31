官方刺激內需 陸公務車採購 電動車至少3成

大陸政府正帶頭使用新能源汽車。大陸財政部近日下發通知要求，全年度政府公務用車採購總量中，新能源車的占比至少三成，若用途主要在城區行駛，路線和使用場景相對簡單，原則須百分之百採購新能源汽車。

大陸財政部辦公廳昨發布，本月十九日下發「關於進一步明確新能源汽車政府採購比例要求的通知」給中央與地方政府採購單位，對新能源汽車政府採購比例作出要求。通知表示，為加強政府採購新能源汽車管理，支持新能源汽車推廣使用，指示採購人應充分了解新能源汽車功能、性能等，並結合實際使用需要，「帶頭使用新能源汽車」。

在採購比例上，通知明確，主管預算單位應統籌確定自身單位年度新能源汽車政府採購比例，新能源汽車可滿足實際使用需要的，占比原則上不低於百分之卅。其中，對於路線相對固定、使用場景單一、主要在城區行駛的機要通訊等公務用車，原則上百分之百採購新能源汽車。若是採購車輛租賃服務，也應優先租賃使用新能源汽車。

大陸國管局今年九月下旬也曾發布「關於做好中央及國家機關新能源汽車推廣使用工作的通知」，對新能源車的配備標準作出嚴格規範，要求新能源轎車價格不超過人民幣十八萬元（約新台幣八十萬元）；轎車以外其他車型，價格不超過同類型燃油汽車的配備標準。

大陸全力衝刺新能源車產業，今年達成多項指標，包含年產量首次突破一千萬輛；新能源乘用車滲透率（新車中的占比）連續數月逾百分之五十；新能源乘用車月銷量首次超過燃油車等。此外，汽車消費被認為對穩定內需市場有積極作用，符合大陸當前力求擴大內需的政策目標，明年度新能源車市表現可期。

中國電動汽車百人會副理事長張永偉預估，明年大陸新能源汽車銷量一六五○萬輛（含出口）左右，增速接近百分之卅，滲透率超過百分之五十，內需有望達到一五○○萬輛。大陸明年汽車整體市場穩中有進，總銷量約達三二○○萬輛，其中大陸國內市場二六○○萬輛左右，增速百分之三。