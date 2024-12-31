小米高薪挖角AI「天才少女」

小米搶進AI產業，小米董事長雷軍日前親自出馬挖角，以年薪人民幣千萬元（約新台幣4,500萬元）聘用「95後」（29歲）AI「天才少女」羅福莉擔任小米AI實驗室的大模型團隊負責人。

公開資料顯示，羅福莉畢業於北京師範大學電腦系、北京大學計算語言學所碩士。2019年時，在北大讀碩士的她在人工智慧領域頂尖國際會議ACL發表八篇論文，碩士畢業後第一份工作在阿里達摩院，從事預訓練語言模型相關的工作，主導開發多語言預訓練模型VECO。

圖／經濟日報提供

2022年，羅福莉加入幻方量化公司，從事深度學習相關策略建模與演算法研究，後來跳槽到DeepSeek擔任深度學習研究員，參與研發MoE大模型DeepSeek-V2，該大模型只有GPT4價格的1/100，被稱為性價比之王。

陸媒分析，羅福莉被重金招入小米，是小米全面發展AI大模型的其中一項措施。

2023年4月，小米正式組建AI實驗室大模型團隊，並表示將不斷挖掘AI相關的用戶場景，發揮自身技術優勢，並以開放的態度與合作夥伴開拓更多機會。

今年11月，小米成立專門的AI平台部，小米的元老級技術工程師張鐸為負責人。張鐸碩士畢業於北京清華計算機系，曾被雷軍公開稱讚是「小米的大神」，送以「鐸神」的稱號。

小米集團總裁盧偉冰透露，預計2024年小米研發費用將達人民幣240億元，2025年更是將攀升至300億元（約新台幣1,350億元）。

預計自2022年至2026年的五年內，小米的研發投入將超過人民幣1,000億元，主要聚焦於AI、OS、晶片三大底層技術的研發。

雷軍曾在公開演講中表示，小米做大模型的想法和許多公司不太一樣，選擇主力突破的是輕量化和本地部署。

對於小米這樣無論在手機或造車上都講究「性價比」的公司而言，如何在燒錢的大模型業務中平衡成本，無疑是雷軍考慮的核心問題。

而這，或許也是擁有DeepSeek-V2研發背景的羅福莉會被雷軍所看中的原因。