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小米雷軍明晚圍爐跨年直播 將提2025年心願和目標

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米董事長雷軍將舉行跨年直播。圖／取自IT之家網站
小米董事長雷軍將舉行跨年直播。圖／取自IT之家網站

小米董事長雷軍將於 12 月 31 日晚間舉行一場圍爐跨年直播活動，雷軍30日表示，將在小米汽車工廠做直播，直播時間從31日晚上8點開始，至少播4個半小時，主要聊聊這一年的經歷、難忘的事，並分享2025年的幾個目標。

陸媒IT之家整理雷軍即將直播的問與答概況如下：

問：跨年的圍爐直播31日晚上8點開始，是要播 4 個小時嗎？

雷軍答：確切地說，是準備播至少 4 個半小時。今年對我來說是夢幻的一年，有太多難忘的瞬間，想跟大家聊聊。相信這一年來，大家也都有故事。31日晚上，有的是時間，我們一起慢慢嘮（意指閒聊）。

問：今年怎麼想起要做跨年直播？

答：我估計，跨年夜很多人會忙著和朋友家人聚會，或者看各種各樣的跨年晚會等等，但肯定也有不少朋友，沒啥特別的安排，正好我們可以一起慢慢聊，主打一個陪伴，一起度過一個不一樣的跨年之夜。這會是一場非常輕鬆的直播，無主題閒聊。大家可以躺在沙發上看，也可以當背景音聽。

問：這次直播在哪裡做啊？

答：就在小米汽車工廠做。大家估計還沒看過跨年夜的超大型智慧工廠是啥樣，這次剛好帶大家一起看看。

問：跨年夜工廠休息嗎？

答：跨年夜到 1 月 1 日會放一天假。我們的工廠日夜不停、高強度運轉了一年了，也是時候好好休息一下。

今年元旦只有一天假期，忙了一年，大家都要好好放鬆一下。

問：直播裡打算聊點啥內容啊？

答：其實沒有特意準備。我們可以一起聊聊這一年的經歷、難忘的事，一起聊聊晚上看的各家跨年晚會什麼節目好看，一起聊聊明年的心願。另外，我還準備跟大家分享下，2025 年我的幾個目標。

小米汽車 直播 跨年晚會

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