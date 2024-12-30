陸發改委：打造一體化算力體系 培育創新中小數據企業

大陸發改委等六部門近日發布「促進數據產業高質量發展」的指導意見指，要發展通算、智算、超算等多元化算力資源，支持企業參與算力全產業鏈生態建設，建構一體化高品質供給體系。

據第一財經報導，上述意見指出，到2029年，數據產業規模年均複合增長率超過15%，數據產業結構明顯優化，數據技術創新能力躋身世界先進行列，數據產品與服務供給能力大幅提升，催生一批數智應用新產品新服務新業態，湧現一批具有國際競爭力的數據企業，數據產業綜合實力顯著增強，區域聚集和協同發展格局基本形成。

意見提出，鼓勵有條件的產業龍頭企業、網路平台企業設立資料業務獨立經營主體，支持數據企業做強做優做大，促進集約化、規模化發展。大力培育創新中小數據企業，支持朝向專業化、精細化發展，引導龍頭企業為中小企業提供數據、算法、算力等資源使用便利。加強產學研用協作，打造數據業創新聯合體，建構大中小企業融通發展、產業鏈上下游協同創新的生態體系。

意見再指，大力推動雲端端運算技術協同發展，支援雲端原生等技術模式創新，形成適應數據規模匯聚、實時分析和智慧應用的計算服務能力。加強新型儲存技術研發，支撐規模化、實時性跨域資料存儲與流動，提高智慧儲存使用占比。面向人工智慧發展，提升資料採集、治理、應用的智慧化水準。強化數據標註、數據合成等核心技術攻關。加速可信任資料空間、區塊鏈、隱私計算、匿名化等可信流通技術研發與應用推廣。

意見也提到，面向數據高效流通利用，統籌推進國家數據基礎設施布局建設，建構泛在可及、智慧敏捷、協同高效的基礎設施服務能力。支持企業結合應用場景，推進安全且可信的數據基礎設施建設。展開數據基礎設施相關標準研製，逐步形成可推廣復用的技術方案和實施規範，推動基礎設施互聯互通。

另，意見表示，要發展通算、智算、超算等多元化算力資源，支持企業參與算力全產業鏈生態建設，建構一體化高品質供給體系。強化大頻寬、低時延、高可靠的資料傳輸技術應用，加速算網融合、併網調度、儲能散熱等關鍵技術創新。支援採用彈性頻寬、任務式服務、資料快遞等方式，降低網路使用成本。