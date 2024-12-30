大陸降息救經濟？ 大摩分析師：正產生反效果

面對低迷的大陸經濟，市場普遍期待大陸官方實施降息降準來救經濟，不過摩根士丹利（俗稱大摩）首席中國金融分析師徐然通過港媒信報專訪表示，大陸官方多次降息後，似乎正收獲反效果，一方面令居民收入受損，更導致大陸產能自然篩選優勝劣敗的過程減慢，不利消化風險。

徐然稱，大摩測算，降息的同時，實際上大陸家庭收入正在下降。由於在中國大陸家庭資產中，固定收益佔比遠高於家庭借貸，減息導致家庭收入減少，在低息環境下，收入預期下降反而令居民增加儲蓄，實際上不利消費。

報導引述大摩報告，過去幾年大陸儲蓄率一直維持約30%，包括在新冠疫情時期，但經過幾輪降低存款息後，大陸家庭今年首9個月更傾向於增加儲蓄，儲蓄率更升至37%。即使排除股市的影響，儲蓄率亦從去年30%，增至今年首9個月的34%。

對於降息在大陸造成反效果的原因，徐然表示，現時很多研究均基於美國經濟主體，但事實上美國及中國的家庭資產分布不同。美國家庭往往借貸消費，減息可能有利於刺激美國消費及資產價格上漲。但中國家庭以存款、債券投資、銀行理財等固定收益類的儲蓄為主，相關佔比是中國家庭借債的3至4倍。

徐然也表示，其實中國再降息的空間已經不多了，過去幾年在人行指導銀行下，實際上中國貸款利率降速，比國債利率及基準利率下降得更快，中國整體利率比美國「零利率」時可能還要更低，尤其企業貸款。也因此，在現時的利率環境下，降息已非好的選擇。

徐然建議，還是應讓市場發揮更大作用，讓產能汰弱留強，資源才能得到有效配置，令企業利潤上升，以作更有效的研發和投資，提高長期生產力及居民收入。

事實上，大陸也有學者認為降息對大陸經濟作用不大。金融從業者、上海金融與發展實驗室特聘高級研究員周瓊7月表示，降息對要刺激投資和消費、減輕債務人利息負擔、刺激股市等目的作用不大，反而會造成地方債務過大等風險。