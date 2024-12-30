聽新聞
0:00 / 0:00
港11月出口升2.1%遜預期 貿易磨擦升溫或構成挑戰
香港政府30日公布最新數據指出，11月，香港商品整體出口貨值按年上升2.1%，儘管出口數據為連續第9個月走升，但升幅較上個月收窄，且表現遜於預期的4.1%；進口貨值按年升5.7%。
綜合《星島日報》、《信報》等港媒報導，香港政府統計處30日公布數據顯示，11月，香港出口貨值為3,947億港元，升幅2.1%，較10月份按年升3.5%放緩。而進口貨值為4,381億港元，升5.7%，較10月份按年升4.5%擴大。11月份錄得有形貿易逆差434億港元，相等於商品進口貨值的9.9%。
數據還指，今年首11個月計，商品整體出口貨值較按年走升9.1%，而進口貨值上升6.7%。首11個月錄得有形貿易逆差3,451億港元，相等於商品進口貨值的7.7%。
此外，按國家或地區來看，數據提到，11月，香港輸往亞洲的整體出口貨值上升3.9%，尤其是新加坡大增78.4%、越南上升42.1%、菲律賓走高39.6%，以及大陸成長3.9%；但區內輸往印度則下跌28.8%，輸往泰國亦走跌7.7%。而在亞洲目的地之外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是荷蘭大跌30.2%，而輸往英國則跌19.7%。
香港政府發言人稱，11月商品出口貨值按年繼續錄得增長。輸往大陸的出口進一步走升，輸往多個亞洲市場的出口錄得不同程度升幅，但輸往美國及歐盟的出口回落。
展望未來，上述發言人預計，儘管大陸多項提振經濟措施應能提供一些支持，但「全球經濟不明朗因素增加和貿易磨擦升溫將會為香港的出口表現構成挑戰」，港府會密切留意相關情形。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言