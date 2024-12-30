港11月出口升2.1%遜預期 貿易磨擦升溫或構成挑戰

香港政府30日公布最新數據指出，11月，香港商品整體出口貨值按年上升2.1%，儘管出口數據為連續第9個月走升，但升幅較上個月收窄，且表現遜於預期的4.1%；進口貨值按年升5.7%。

綜合《星島日報》、《信報》等港媒報導，香港政府統計處30日公布數據顯示，11月，香港出口貨值為3,947億港元，升幅2.1%，較10月份按年升3.5%放緩。而進口貨值為4,381億港元，升5.7%，較10月份按年升4.5%擴大。11月份錄得有形貿易逆差434億港元，相等於商品進口貨值的9.9%。

數據還指，今年首11個月計，商品整體出口貨值較按年走升9.1%，而進口貨值上升6.7%。首11個月錄得有形貿易逆差3,451億港元，相等於商品進口貨值的7.7%。

此外，按國家或地區來看，數據提到，11月，香港輸往亞洲的整體出口貨值上升3.9%，尤其是新加坡大增78.4%、越南上升42.1%、菲律賓走高39.6%，以及大陸成長3.9%；但區內輸往印度則下跌28.8%，輸往泰國亦走跌7.7%。而在亞洲目的地之外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是荷蘭大跌30.2%，而輸往英國則跌19.7%。

香港政府發言人稱，11月商品出口貨值按年繼續錄得增長。輸往大陸的出口進一步走升，輸往多個亞洲市場的出口錄得不同程度升幅，但輸往美國及歐盟的出口回落。

展望未來，上述發言人預計，儘管大陸多項提振經濟措施應能提供一些支持，但「全球經濟不明朗因素增加和貿易磨擦升溫將會為香港的出口表現構成挑戰」，港府會密切留意相關情形。