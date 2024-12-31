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海南自貿港模範 儋州洋浦產值4年翻倍

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

海南自貿港核心政策落地成勢，儋州洋浦工業總產值4年翻一番，貨物進出口、服務進出口、實際使用外資等外向型指標近三年（2021年至2023年）年均增速分別達22.5%、57.1%、65%；作為海南自貿港「樣板」，儋州洋浦展現蓬勃發展態勢。 　中新社報導，儋州是海南省土地面積最大的城市，洋浦經濟開發區先行先試自貿港政策。2021年12月，海南布局儋（州）洋（浦）一體化發展，逐步擴大封關運作壓力測試範圍，打造繼海口、三亞之後自貿港高質量發展的「第三極」。

儋州市市長陳陽29日說，儋州洋浦過去三年產業產值連三年增長，中國洋浦港船籍港註冊國際船舶達47艘。

洋浦港目前有900餘家航運市場主體集聚，內外貿航線累計達50條，水運貨物周轉量突破萬億噸公里。 　

洋浦經濟開發區管委會港航首席運營官王堅敏說，未來三年洋浦港將實現航線通達全球主要港口，集裝箱年吞吐量達到500萬標箱。探索實施更開放的國際船舶登記管理制度，探索「中國洋浦港」船籍港制度優化，進一步放開政策限制。

海南自貿港將於2025年實現封關運作，儋州洋浦謀畫更大力度的對外開放，力爭在2028年建成示範引領作用顯著的海南自貿港「樣板間」。

航線 開發區

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