聽新聞
0:00 / 0:00
海南自貿港模範 儋州洋浦產值4年翻倍
海南自貿港核心政策落地成勢，儋州洋浦工業總產值4年翻一番，貨物進出口、服務進出口、實際使用外資等外向型指標近三年（2021年至2023年）年均增速分別達22.5%、57.1%、65%；作為海南自貿港「樣板」，儋州洋浦展現蓬勃發展態勢。 中新社報導，儋州是海南省土地面積最大的城市，洋浦經濟開發區先行先試自貿港政策。2021年12月，海南布局儋（州）洋（浦）一體化發展，逐步擴大封關運作壓力測試範圍，打造繼海口、三亞之後自貿港高質量發展的「第三極」。
儋州市市長陳陽29日說，儋州洋浦過去三年產業產值連三年增長，中國洋浦港船籍港註冊國際船舶達47艘。
洋浦港目前有900餘家航運市場主體集聚，內外貿航線累計達50條，水運貨物周轉量突破萬億噸公里。
洋浦經濟開發區管委會港航首席運營官王堅敏說，未來三年洋浦港將實現航線通達全球主要港口，集裝箱年吞吐量達到500萬標箱。探索實施更開放的國際船舶登記管理制度，探索「中國洋浦港」船籍港制度優化，進一步放開政策限制。
海南自貿港將於2025年實現封關運作，儋州洋浦謀畫更大力度的對外開放，力爭在2028年建成示範引領作用顯著的海南自貿港「樣板間」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言