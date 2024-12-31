冰雪經濟夯 陸服飾裝備商出口亮眼

今冬從北半球「黃金冰雪旅遊帶」深耕優質資源到「北雪南移」升級趣味玩法，冰雪經濟熱力十足。在製造業大省浙江，多家冰雪裝備製造企業開足馬力趕訂單，產品銷往全球。

中新社報導，嘉興市秀洲區一運動用品有限公司，工人在縫紉機前忙碌。「我們以生產滑雪服為主，結合保暖內衣、滑雪襪等衍生品，產品主要面向中東歐地區以及烏茲別克、哈薩克等中亞國家出口」。該公司銷售總監計國源受訪稱，今年公司出口額預計達2000萬元人民幣，目前在籌備明年樣衣。

專業機構數據顯示，截至目前，中國現存冰雪裝備相關企業1.3萬餘家，2023年新增相關企業逾2400家，註冊量同比增加39.7%。日益多元的競爭格局，促使企業開闢增量市場。

計國源說，目前國際滑雪服市場有兩條賽道，一是傳統專業市場，消費者關注防水、透氣等功能優勢。另一個則是年輕人為主體的新興市場，此類傾向「打卡」體驗，對時尚外觀要求高。

隨著滑雪等戶外活動從專業愛好變成大眾消費，高附加值產品也推動供應端升級。今年同樣位於秀洲的一服飾公司預計共向加拿大、美國、德國、英國等歐美地區出口70多萬雙滑雪手套。

「近兩個月，歐美市場迎黑色星期五、耶誕節，與往年同期相比，滑雪手套銷量明顯增長」。該公司商務主管沈靈認為，冰雪經濟為服裝製造業帶來一波紅利。

沈靈介紹，歐美地區冰雪裝備製造產業鏈相對完善，傳統市場日趨飽和，許多中國企業便在研發上發力，比如該公司自研的充電加熱手套、攝影手套走俏市場。

數據顯示，包括冰雪裝備在內的全球運動戶外跨境電商市場持續增長，其規模預計在明年達2485億美元。

浙江多家受訪企業表示，正積極布局零售渠道，產品含滑雪服飾、雪杖、滑雪板、滑雪橇等。