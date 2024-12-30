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川普就任在即！4成受訪日本企業家稱 擬重新審視在陸戰略
《日本經濟新聞》（Nikkei）滙總的100名日本企業家問卷調查顯示，高達四成受訪企業家稱「重新審視」或「商討重新審視」其中國戰略；另有40%受訪企業家認為，美國候任總統川普給經營帶來負面影響，並正為美國提高關稅做好準備。
該問卷調查於本月2日至18日進行，受訪對象為日本國內主要企業的社長（包括會長等），共獲得145家企業回覆。
調查顯示，由於美國政府即將換屆，在中國大陸有開展業務的受訪日本企業家中，有8.6%稱重新審視其中國戰略，另有32.4%受訪企業家稱商討重新審視。
受訪企業認為川普就任對其企業經營造成「負面」和「相對來說負面」的影響，合計佔38.9%，高於川普2016年12月第一任時的37%。
對於川普新一屆政府的擔憂，以「加強對進口商品的徵稅」佔最多，達68.3%；其次是地緣政治風險加劇，佔43.4%；以及通脹重燃，佔36.6%。
至於受訪企業對川普的期待以放寬限制佔最多，達到40%。
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