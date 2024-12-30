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將再降準？ 陸央行行長潘功勝：存準率「還有一定空間」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
人民銀行行長潘功勝稱，大陸存款準備率「還有一定空間」。圖／中新社
人民銀行行長潘功勝稱，大陸存款準備率「還有一定空間」。圖／中新社

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝表示，降準政策實施後，大陸銀行業平均存款準備率目前大概是6.6%，並稱這個水準與國際上主要經濟體的央行相比，「還有一定空間」。

《人民日報》12月29日刊登題為《為高品質發展營造良好貨幣金融環境－當前金融工作熱點問答》的文章，當中訪問了潘功勝。

潘功勝受訪時稱：「降準政策實施後，銀行業平均存款準備金率大概是6.6%，這個水平與國際上主要經濟體的央行相比，還有一定空間。」

談到下一步政策考慮，潘功勝表示，將加大貨幣政策調控的強度，提高貨幣政策調控的精準性，有效落實存量政策，加力推動增量政策落地見效。 

文章還提到，近日召開的中共中央經濟工作會議，將連續實施了14年的「穩健的貨幣政策」調整為「適度寬鬆的貨幣政策」，傳遞出積極信號。

文章並引述不具名的中共中央財辦相關負責人員說，宏觀調控基調發生重大變化，主要是考慮當前外部環境變化帶來的不利影響可能加深，大陸國內經濟運作仍面臨不少挑戰。中國也具備加大逆周期調節力度的條件與空間，可以為實現全年目標任務提供強而有力的政策支撐。

中共中央財辦相關負責人員指出，實施適度寬鬆的貨幣政策，將進一步發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，推動資金更快更多流向實體經濟。適時降準降息，維持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量成長同經濟成長、物價總水準預期目標相符。

中國人民銀行 貨幣

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