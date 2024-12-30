快訊

濟州航空釀179死…引搭機恐慌！ 全球最安全航空名單曝「台灣1家上榜」

獨／年底停售潮持續 這家公司明年1月1日起下架10張利變保單

長者免繳健保費明修法闖關 衛福部揭「健保破產」時間

專家：大陸房企債務不能無限期滾動 有些可能需破產

中央社／ 台北30日電
談及大陸房市，野村中國首席經濟學家陸挺表示，清欠房企各類債務非常關鍵，但過程中有些開發商可能需要破產，不能讓債務無限期滾動。記者謝守真／攝影
談及大陸房市，野村中國首席經濟學家陸挺表示，清欠房企各類債務非常關鍵，但過程中有些開發商可能需要破產，不能讓債務無限期滾動。記者謝守真／攝影

野村中國首席經濟學家陸挺近日接受陸媒訪問談及中國房市表示，清欠房企各類債務非常關鍵，但過程中有些開發商可能需要破產，不能讓債務無限期滾動，希望明年下半年或2026年房市從全國層面真正開始站穩。

陸媒第一財經29日刊登陸挺的訪問。他表示，今年9月24日中共中央政治局會議以來，政府推出一系列政策，包括降息降準等，市場反應很正面。按照數據，中國全國現在10多個城市的中古屋房價應該穩住了，從全國來看，一些新屋銷售數據也開始站穩了。

他表示，明年實施、規劃更加積極的財政政策時，需要考慮一個問題，就是在錢如何花這方面可能還有待形成共識。

他表示，房地產企業不僅僅欠買房人的資金或住房，還欠很多上下游企業及金融機構的資金。

對於房企如何化債，陸挺表示，廣義上，保交房是一種化債方法，但之前相對比較保守的估算，保交房仍有人民幣3.2兆元的資金缺口。

他說，清欠房企各類債務非常關鍵，在這過程中，對銷售率比較高的建案可做到保交房，銷售率特別低的建案則可以用現金補償。

他說，「有些開發商可能需要破產，要有這樣的一個破產的程序。總之我們要讓這個問題得到解決，我們不能無限期的滾動他們的債務，把很多的問題累積在那邊」。

陸挺又提到，在清理房企債務過程中，需要適度考慮財政體制改革，地方財政必須有一定自主性，能夠招商引資，發展本地經濟。

他說，希望明年下半年和2026年，中國房市從全國層面來看，「真正的開始企穩復甦」。

對於今年12月召開的中共中央經濟工作會議將消費放在第一位，陸挺表示，這是一個非常重大的政策變化，應想方設法提高現在和未來的收入及財富，所以會議提出要穩住房市及股市。

他又指，中國應該建立好的營商環境，鼓勵外資進入、企業家創造財富，避免趨利性執法、「遠洋捕撈」，同時改善民眾的收入分配，這些都非常關鍵。

債務 房地產 破產

延伸閱讀

財劃法修正案通過澎湖多分配49億 議會藍黨團今力挺修法

高雄綠鬣蜥捕捉訓練班今下午開課 專家教套索獵龍絕技

為何年紀愈大喝酒愈累？專家：代謝變差、體內水分減少

濟州航空客機疑因鳥擊失事179死 專家持懷疑態度「從未見過」

相關新聞

旋轉跳躍加後空翻 陸「特種」機器狗再升級…馬斯克注意到了

中國機器狗研發創新再繳出亮眼成績，近日，機器人明星創業公司宇樹科技發布了最新機器狗產品B2-W的演示影片，在全球引發轟動...

小米雷軍以4500萬年薪 聘AI「天才少女」

AI人才有多火？據大陸媒體報導，小米創辦人雷軍親自出馬挖角，以年薪人民幣千萬元（約合新台幣4,500萬元）聘用「95後」...

年終大降價？ 華為高階手機最高便宜逾萬元

歲末年終之際，華為高階手機突然宣布大降價，其中華為Mate X5折疊機直降人民幣2,500元（約合新台幣1萬1,250元...

專家：大陸房企債務不能無限期滾動 有些可能需破產

野村中國首席經濟學家陸挺近日接受陸媒訪問談及中國房市表示，清欠房企各類債務非常關鍵，但過程中有些開發商可能需要破產，不能...

川普就任在即！4成受訪日本企業家稱 擬重新審視在陸戰略

《日本經濟新聞》（Nikkei）滙總的100名日本企業家問卷調查顯示，高達四成受訪企業家稱「重新審視」或「商討重新審視」...

將再降準？ 陸央行行長潘功勝：存準率「還有一定空間」

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝表示，降準政策實施後，大陸銀行業平均存款準備率目前大概是6.6%，並稱這個水準與國際上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。