快訊

改班機遇死劫！前東家起亞虎經理全家罹難 李多慧心痛發聲

美國前總統卡特去世…回憶中美斷交那一晚 影響了宋楚瑜與錢復的未來

濟州航空為何不學電影水面迫降？ 內行搖頭：生還率更低的最後選擇

中國央行行長潘功勝：降準還有一定空間

中央社／ 台北30日電

中共中央經濟工作會議日前提出要實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息。中國人民銀行（央行）行長潘功勝表示，今年降準後，銀行業平均存款準備金率大概是6.6%，與國際主要經濟體的央行相比還有一定調降空間。

今年12月召開的中共中央經濟工作會議將連續實施了14年的「穩健的貨幣政策」調整為「適度寬鬆的貨幣政策」。

中共黨媒人民日報29日以「為高質量發展營造良好貨幣金融環境」為題發文，當中訪問了潘功勝。

報導表示，對於今年以來財政政策調整幅度不小，未來還有多大空間，潘功勝表示，今年降準政策實施後，銀行業平均存款準備金率大概是6.6%，這個水平與國際上主要經濟體的央行相比，「還有一定空間」。

對於下一步政策考慮，潘功勝表示，加大貨幣政策調控的強度，提高貨幣政策調控的精準性，有效落實存量政策，加力推動增量政策落地見效。

報導指，中央財辦有關負責人表示，宏觀調控基調發生重大變化，主要是考慮當前外部環境變化帶來的不利影響可能加深，國內經濟運行仍面臨不少挑戰。中國具備加大逆週期調節力度的條件和空間，可以為實現全年目標任務提供強有力的政策支撐。

中央財辦有關負責人又表示，實施適度寬鬆的貨幣政策，將進一步發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，推動資金更快更多流向實體經濟。適時降準降息，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長與經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。

在人民幣國際化方面，中國人民銀行有關部門負責人說，截至目前，已在32個國家和地區授權了34家人民幣清算行，覆蓋全球主要金融中心。將更加注重提高人民幣國際化的質量和水平，進一步完善人民幣跨境使用基礎性制度安排和基礎設施建設，更好滿足各類主體人民幣交易結算、投融資、風險管理等需求。

中國人民銀行 實體經濟 貨幣

延伸閱讀

進入降息循環初期 鎖定低風險、高票面利率

美放緩降息 英歐大輸家 明年利率可能高於市場預期

BBB債…投等債人氣王

全球市場觀測站／日股走高 後市展望佳

相關新聞

觀察站／中國背債蓋這麼多高鐵 恐另類「產能過剩」

中國發布全球最快高鐵列車CR450，營運速度可達400公里，又一個世界第一。可是放在當前中國經濟疲弱、民眾消費降級的背景...

中國地方政府「遠洋捕撈」撒網 已有逾80企業主管被抓

中國經濟下行之際，地方政府採取異地執法行動，對企業高管人員實施拘捕並罰沒財產的現象日趨嚴重。有海外媒體審查中國證券監管機...

香港邀富人移民 吸金逾28億美元 已網羅17.5萬人才落戶

香港在外資退潮中，今年3月推出「新資本投資者入境計畫」，吸引高淨值人士落戶，申請門檻為淨資本3000萬元（港幣，下同，約...

「要錢不要貨」 香港冬日美食節收官 生意增3成

第22屆香港冬日美食節一連5天在灣仔會展舉行，29日迎來最後一天，有不少市民與旅客趁低價促銷入場搶購。現場人頭湧湧，不少...

香港財爺：2025年加速推進創科、吸才等3方面工作

2024年即將結束，港府財政司司長陳茂波總結表示，過去一年巿面暢旺，預計香港全年經濟增長預計為2.5%，樓市漸趨平穩，恒...

稅務總局：今年前11月 中國逾7成民企享新增減稅降費

中國國家稅務總局28日公布的數據顯示，今年前11個月，中國全國民營企業新增減稅降費及退稅1兆元人民幣（約1370億美元）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。