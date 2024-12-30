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中美貿易來襲 分析師：4情況下人民幣仍可能升值

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸面臨的對外貿易摩擦頻傳，使得人民幣面臨較大貶值壓力。（路透）
中國大陸面臨的對外貿易摩擦頻傳，使得人民幣面臨較大貶值壓力。（路透）

儘管面臨愈來愈多的貿易保護主義衝擊，但中銀國際證券全球首席經濟學家管濤撰文認為，人民幣在對外經貿摩擦的逆風下升值仍是有可能的。

12月30日，1美元兌人民幣中間價報7.1889，調升4點。對於人民幣後續走勢，管濤撰文指出，在四種情形下，人民幣仍有可能升值：

一、川普極限施壓的關稅威脅兌現不如預期。「川普2.0」只部分兌現其關稅威脅的機率不低，這將有助於緩解人民幣面臨的壓力；特別是如果2025年中國外貿出口實績好於預期的話，人民幣就可望獲得支撐；

二、中美積極致力於對話解決經貿糾紛。川普重返白宮後，大概率將廢棄拜登時期的中美經濟金融對話機制。中方應迅速謀求與美方建立新的對話機制，盡可能縮短空窗期，通過對話求同存異，緩和經貿紛爭。從最近的川普對華言論看，這方面的工作是有空間的；

三、川普交易回調或導致美元指數走弱。在川普上個任期中， 2016年全年，美指收漲3.7%，其中11月5日至年底累計上漲5.7%，可見當年美元強勢主要受惠於市場憧憬川普將成為「偉大的」美國總統。然而，2017年由於川普競選承諾的各項改革議程進展不力，美指不漲反跌。「川普2.0」重蹈覆轍也並非不可能；

四、中國經濟持續回升向好。若大陸國內相關政策措施逐步生效後，能推動中國經濟的負產出缺口快速收斂，資產價格止跌回穩甚至反彈，則人民幣匯率就有望獲得支持。

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